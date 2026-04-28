Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию?

Требования к количеству необходимого стажа зависят от возраста лица, сообщает ПФУ.

Читайте также Какая будет пенсия если зарплата 30 тысяч гривен

Напомним, украинцы могут уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Требования стажа, в зависимости от возрастной границы следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет , в этом году нужно приобрести, как минимум – 33 года страхового стажа;

, в этом году нужно приобрести, как минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Рассмотрим ситуация, где человек имеет 40 лет стажа. То есть, он может уйти на пенсию в 60. К тому же:

его зарплата была 9 тысяч гривен;

выход на пенсию происходит на общих условиях.

Если опираться на приведенные данные, пенсия будет составлять ориентировочно – 4 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже 40 лет и зарплате менее 10 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты проводились через пенсионный калькулятор.

