Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию?
Требования к количеству необходимого стажа зависят от возраста лица, сообщает ПФУ.
Напомним, украинцы могут уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Требования стажа, в зависимости от возрастной границы следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, в этом году нужно приобрести, как минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Рассмотрим ситуация, где человек имеет 40 лет стажа. То есть, он может уйти на пенсию в 60. К тому же:
- его зарплата была 9 тысяч гривен;
- выход на пенсию происходит на общих условиях.
Если опираться на приведенные данные, пенсия будет составлять ориентировочно – 4 тысячи гривен.
Какая пенсия при стаже 40 лет и зарплате менее 10 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Расчеты проводились через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать пенсионерам?
Пенсионеры имеют возможность увеличить свою выплату. В частности, благодаря разного рода доплатам и надбавкам. Например, по возрасту. Сейчас эта доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен. Заметим, право на надбавку по возрасту имеют пенсионеры старше 70 лет.
Пенсионеры должны извещать ПФУ о том, что они продолжают работать или вышли на работу. Ведь это обстоятельство влияет на размер пенсионных выплат.