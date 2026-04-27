Яка буде пенсія при доході 30 тисяч гривень?
Аби вийти на пенсію, незалежно від суми доходу, особа має набути достатньо стажу для цього, повідомляє Пенсійний фонд.
Найшвидше у 2026 році особа може піти на пенсію у 60 років, але при наявності щонайменше 33 років страхового стажу. Зауважимо, у наступному році вимоги будуть змінені. Адже кількість стажу, який необхідно набути, зростатиме, повідомляє 7eminar.
Тобто, проведемо розрахунки з урахуванням таких даних:
- заробітна плата – 30 тисяч гривень;
- вік – 60 років;
- кількість набутого стажу – 33 роки;
- вихід на пенсію відбувається на загальних умовах.
Важливо! Розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.
За вказаних умов, пенсія складе орієнтовно – 10,9 тисячі гривень.
Який розмір пенсії при зарплаті 30 тисяч і стажі 33 роки у віці 60 років / Скриншот Пенсійний фонд
Що ще важливо знати про вихід на пенсію зараз?
Для іншого віку, також встановлені вимоги щодо кількості страхового стажу. Наприклад, для 63 років мінімум складає 23 роки. А от для виходу на пенсію в 65, буде достатньо набути – 15 років стажу.
Не весь час роботи може зараховуватись в стаж. Йдеться, наприклад, про періоди, коли ви працювали неофіційно. Наразі в страховий стаж враховується час, за, який було сплачено ЄСВ. І цей внесок не має бути менше мінімального.
Якщо пенсіонер буде працювати після виходу на пенсію, він має сповістити про це ПФУ. Адже від цього залежить розмір пенсійних виплат.