Яка буде пенсія при доході 30 тисяч гривень?

Аби вийти на пенсію, незалежно від суми доходу, особа має набути достатньо стажу для цього, повідомляє Пенсійний фонд.

Найшвидше у 2026 році особа може піти на пенсію у 60 років, але при наявності щонайменше 33 років страхового стажу. Зауважимо, у наступному році вимоги будуть змінені. Адже кількість стажу, який необхідно набути, зростатиме, повідомляє 7eminar.

Тобто, проведемо розрахунки з урахуванням таких даних:

заробітна плата – 30 тисяч гривень;

вік – 60 років;

кількість набутого стажу – 33 роки;

вихід на пенсію відбувається на загальних умовах.

Важливо! Розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, пенсія складе орієнтовно – 10,9 тисячі гривень.



Який розмір пенсії при зарплаті 30 тисяч і стажі 33 роки у віці 60 років / Скриншот Пенсійний фонд

Що ще важливо знати про вихід на пенсію зараз?