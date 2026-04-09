Яка пенсія буде, якщо маєш неперервний стаж 26 років

Розмір пенсії залежить від декількох факторів, у тому числі й стажу. До того ж саме вказаний показник є визначальним для часу виходу на заслужений відпочинок.

Чи достатньо 26 років, аби піти на пенсію у 2026 році?

26 років достатньо, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі вимоги до стажу такі:

для виходу на заслужений відпочинок в 60 років мінімум складає – 33 роки страхового стажу;

мінімум складає – 33 роки страхового стажу; в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, зі стажем 26 років, найшвидше людина може піти на пенсію у 63 роки.

Яка буде пенсія, якщо пропрацював 26 років?

Окрім наведених вище даних, врахуємо також, що:

особа мала дохід 15 000 гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

При вказаних факторах, пенсія у 63 роки складе приблизно – 4,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 26 років та зарплаті 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

