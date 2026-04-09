Достаточно ли 26 лет, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

26 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас требования к стажу следующие:

для выхода на заслуженный отдых в 60 лет минимум составляет – 33 года страхового стажа;

минимум составляет – 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, со стажем 26 лет, быстрее всего человек может уйти на пенсию в 63 года.

Какая будет пенсия, если проработал 26 лет?

Кроме приведенных выше данных, учтем также, что:

лицо имело доход 15 000 гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

При указанных факторах, пенсия в 63 года составит примерно – 4,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 26 лет и зарплате 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

