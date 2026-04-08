Як розраховується пенсія?

Пенсія розраховується, згідно з визначеною формулою, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі формула така: П = Зп х Кс.

Розшифровка цих значень така:

П – розмір пенсії у гривні;

Зп – заробітна плата з якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Зауважимо, коефіцієнт страхового стажу також визначається за окремою формулою: Кс = (См х Вс) / (100% х 12).

Ця формула вже розшифровується так:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – сума місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках, що за період участі в солідарній системі дорівнює – 1%.

Яка має бути зарплата для пенсії 18 тисяч гривень?

Проведемо розрахунки, згідно з формулою наведеною вище. Розглянемо ситуацію, коли особа може вийти на пенсію якнайшвидше.

У 2026 році це вік 60 років. Але лише при наявності як мінімум 33 років страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

В такому випадку коефіцієнт стажу складе – 0,33. А тепер підставимо значення:

18 тисяч = Зп х 0,33. Тобто, середній дохід протягом життя має складати 18 тисяч / 0,33 = 54,6 тисячі гривень.

