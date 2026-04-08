Як розраховується пенсія?
Пенсія розраховується, згідно з визначеною формулою, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також Яка буде пенсія, якщо пропрацював 27 років
Наразі формула така: П = Зп х Кс.
Розшифровка цих значень така:
- П – розмір пенсії у гривні;
- Зп – заробітна плата з якої обчислюється пенсія;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
Зауважимо, коефіцієнт страхового стажу також визначається за окремою формулою: Кс = (См х Вс) / (100% х 12).
Ця формула вже розшифровується так:
- Кс – коефіцієнт страхового стажу;
- См – сума місяців страхового стажу;
- Вс – величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках, що за період участі в солідарній системі дорівнює – 1%.
Яка має бути зарплата для пенсії 18 тисяч гривень?
Проведемо розрахунки, згідно з формулою наведеною вище. Розглянемо ситуацію, коли особа може вийти на пенсію якнайшвидше.
У 2026 році це вік 60 років. Але лише при наявності як мінімум 33 років страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
В такому випадку коефіцієнт стажу складе – 0,33. А тепер підставимо значення:
18 тисяч = Зп х 0,33. Тобто, середній дохід протягом життя має складати 18 тисяч / 0,33 = 54,6 тисячі гривень.
Що ще мають знати пенсіонери у 2026 році?
Для іншого віку, також встановлені мінімуми стажу. Для 63 років – це 23 роки страхового стажу. А в 65 – 15 років страхового стажу.
Стаж може бути зараховано не в повному обсязі. Наприклад, так відбувається, коли особа працювала неофіційно.
Стаж можна докупити. Один місяць коштує – 1 902,34 гривні. А покупка року обійдеться у – 22 828,08 гривень.