Розкриття банківської таємниці українців: коли кредитори мають право йти на такий крок

Цього року український інформаційний простір сколихнула новина про можливе внесення змін щодо розкриття банківської таємниці. 24 Канал вирішив детальніше розглянути цю тему та з'ясувати ключові деталі.

Колишній голова правління Інвестиційно-трастового банку Арсен Аванесян ексклюзивно розповів про роль та важливість банківської таємниці, а також пояснив, коли банки можуть її розкривати.

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Що варто знати про банківську таємницю

Арсен Аванесян вказав, що банківська таємниця – це ключовий елемент довіри у фінансовій системі, коли захищають конфіденційність даних клієнтів. Однак у певних ситуаціях банки можуть бути змушені розкривати цю інформацію згідно із законодавством України.

Що таке банківська таємниця Це інформація про діяльність та фінансове становище клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Коли можна розкривати банківську таємницю

Фахівець підмітив, що в Україні банківська таємниця регулюється законами та нормативними актами, які забезпечують баланс між конфіденційністю даних клієнтів та інтересами правосуддя та громадської безпеки, а також виділив такі моменти:

За наявності судового рішення чи запиту правоохоронних органів банки зобов'язані надати інформацію про клієнтів та їхні рахунки.

про клієнтів та їхні рахунки. Ба більше, українські кредитори повинні дотримуватись чітких процедур при отриманні запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи дотримання законності та захист інтересів клієнтів.

Баланс між захистом конфіденційності клієнтів та забезпеченням правосуддя та громадської безпеки є ключовим аспектом в українській банківській сфері.

Як фахівець у банківській сфері, я переконаний у необхідності суворо дотримуватись законодавства при обробці запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи захист інтересів клієнтів та дотримання законності у всіх аспектах банківської діяльності,

– наголосив Арсен Аванесян.

Згідно з даними НБУ, інформацію про операції, банківські рахунки чи платіжні картки кредитор має право надавати виключно за таких умов:

самим клієнтам (їхнім представникам);

за рішенням суду;

правоохоронним чи державним органам, які мають відповідні повноваження, проте виключно у випадках, у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Позиція НБУ щодо банківської таємниці

Наприкінці березня 2024 року у Нацбанку заявили, що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін. Регулятор вказав, що банки й надалі гарантують таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, а також наголосив на тому, що збереження банківської таємниці – це важлива умова для забезпечення довіри клієнтів до банківського сектору, а його позиція залишається незмінною.