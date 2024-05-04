Колишній голова правління Інвестиційно-трастового банку Арсен Аванесян ексклюзивно розповів про роль та важливість банківської таємниці, а також пояснив, коли банки можуть її розкривати.
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Що варто знати про банківську таємницю
Арсен Аванесян вказав, що банківська таємниця – це ключовий елемент довіри у фінансовій системі, коли захищають конфіденційність даних клієнтів. Однак у певних ситуаціях банки можуть бути змушені розкривати цю інформацію згідно із законодавством України.
Що таке банківська таємницяЦе інформація про діяльність та фінансове становище клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Коли можна розкривати банківську таємницю
Фахівець підмітив, що в Україні банківська таємниця регулюється законами та нормативними актами, які забезпечують баланс між конфіденційністю даних клієнтів та інтересами правосуддя та громадської безпеки, а також виділив такі моменти:
- За наявності судового рішення чи запиту правоохоронних органів банки зобов'язані надати інформацію про клієнтів та їхні рахунки.
- Ба більше, українські кредитори повинні дотримуватись чітких процедур при отриманні запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи дотримання законності та захист інтересів клієнтів.
- Баланс між захистом конфіденційності клієнтів та забезпеченням правосуддя та громадської безпеки є ключовим аспектом в українській банківській сфері.
Як фахівець у банківській сфері, я переконаний у необхідності суворо дотримуватись законодавства при обробці запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи захист інтересів клієнтів та дотримання законності у всіх аспектах банківської діяльності,
– наголосив Арсен Аванесян.
Згідно з даними НБУ, інформацію про операції, банківські рахунки чи платіжні картки кредитор має право надавати виключно за таких умов:
- самим клієнтам (їхнім представникам);
- за рішенням суду;
- правоохоронним чи державним органам, які мають відповідні повноваження, проте виключно у випадках, у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Позиція НБУ щодо банківської таємниці
Наприкінці березня 2024 року у Нацбанку заявили, що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін. Регулятор вказав, що банки й надалі гарантують таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, а також наголосив на тому, що збереження банківської таємниці – це важлива умова для забезпечення довіри клієнтів до банківського сектору, а його позиція залишається незмінною.