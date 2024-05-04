Бывший глава правления Инвестиционно-трастового банка Арсен Аванесян эксклюзивно рассказал о роли и важности банковской тайны, а также объяснил, когда банки могут ее раскрывать.

Обратите внимание Raiffeisen радикально активизировал процесс выхода из России, назвав конкретные временные рамки

Что стоит знать о банковской тайне

Арсен Аванесян указал, что банковская тайна – это ключевой элемент доверия в финансовой системе, когда защищается конфиденциальность данных клиентов. Однако в определенных ситуациях банки могут быть вынуждены раскрывать эту информацию согласно законодательству Украины.

Что такое банковская тайна Это информация о деятельности и финансовом положении клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка.

Когда можно раскрывать банковскую тайну

Специалист отметил, что в Украине банковская тайна регулируется законами и нормативными актами, которые обеспечивают баланс между конфиденциальностью данных клиентов и интересами правосудия и общественной безопасности, а также выделил следующие моменты:

При наличии судебного решения или запроса правоохранительных органов банки обязаны предоставить информацию о клиентах и их счетах.

о клиентах и их счетах. Более того, украинские кредиторы должны придерживаться четких процедур при получении запросов на раскрытие банковской тайны, обеспечивая соблюдение законности и защиту интересов клиентов.

Баланс между защитой конфиденциальности клиентов и обеспечением правосудия и общественной безопасности является ключевым аспектом в украинской банковской сфере.

Как специалист в банковской сфере, я убежден в необходимости строго соблюдать законодательство при обработке запросов на раскрытие банковской тайны, обеспечивая защиту интересов клиентов и соблюдение законности во всех аспектах банковской деятельности,

– подчеркнул Арсен Аванесян.

Согласно данным НБУ, информацию об операциях, банковских счетах или платежных картах кредитор имеет право предоставлять исключительно при следующих условиях:

самим клиентам (их представителям);

по решению суда;

правоохранительным или государственным органам, которые имеют соответствующие полномочия, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, установленных Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Позиция НБУ относительно банковской тайны

В конце марта 2024 года в Нацбанке заявили, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений. Регулятор указал, что банки и в дальнейшем гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте, а также отметил, что, что сохранение банковской тайны – это важное условие для обеспечения доверия клиентов к банковскому сектору, а его позиция остается неизменной.