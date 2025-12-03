Падіння російського гіганта: економіка Росії відчула новий удар

За перші 9 місяців 2025 року, "Роснефть" відчула значні збитки. Фінансові показники цієї компанії різко впали. Зокрема, Чистий прибуток "Роснефті" знизився на майже 70% за цей період.

Як змінилась ситуація всередині "Роснефті"?

З січня по вересень 2025 року прибуток "Роснефті" сягнув – 3,51 мільярда доларів. Для розуміння, в аналогічний період торік це значення складало – 11,72 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Також виторг компанії у цей період зменшився на 17,8%. Стало відчутним і скорочення виробничих обсягів:

видобуток газу став меншим на 13,1%;

а переробка нафти на – 7,8%.

Відчутне погіршення стало наслідком:

збільшення операційних витрат;

зростання витрат на логістику та обслуговування;

оптимізації навантаження заводів.

Висока облікова ставка Центробанку Росії збільшила витрати на обслуговування боргу на 2,53 – 3,80 мільярдів доларів. Зміцнення рубля на 20 – 25 % від початку року знизило валютні доходи від експорту, які формують понад 70 % виручки компанії,

– наголошує розвідка.

Чи вплинула Україна на стан справ "Роснефті"?

Потрібно розуміти, що з ладу вийшло приблизно 20% від усіх потужностей російських НПЗ з серпня по жовтень цього року. Цьому сприяли регулярні атаки України на енергетичні потужності Росії.

Тобто, "Роснефть" була змушена зазнавати збитків через:

постійні ремонтно-відновлювальні роботи;

а також збільшення видатків на забезпечення безпеки.

Також значний вплив на ситуацію мала відсутність західних технологій у Росії. Адже через це скоротився чи зупинився повністю видобуток на технологічно складних родовищах.

Падіння прибутку компанії свідчить не про тимчасові коливання, а про структурне погіршення стану російського нафтогазового сектору. "Роснефть" змушена продавати нафту з постійним дисконтом, що підриває її конкурентоспроможність,

– наголошує розвідка.

Наслідки кризи у цій галузі, вже відобразилися на доходах Росії від нафти та газу. Як зазначила розвідка, за листопад вони знизились на 35%.

Які причини посилення кризи у нафтовій галузі Росії?

США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснефті". Ще в кінці жовтня стало відомо про ці обмеження. Однак набрали чинності вони лише у листопаді.

Завдяки цим обмеженням, від російської нафти почали відмовлятися іноземні компанії. Зокрема, НПЗ Індії.

Нещодавно стало відомо, що В'єтнам допомагає Кремлю обходити цінову стелю на російську нафту.