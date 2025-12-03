Падение российского гиганта: экономика России почувствовала новый удар

За первые 9 месяцев 2025 года, "Роснефть" почувствовала значительные убытки. Финансовые показатели этой компании резко упали. В частности, чистая прибыль "Роснефти" снизилась на почти 70% за этот период.

Как изменилась ситуация внутри "Роснефти"?

С января по сентябрь 2025 года прибыль "Роснефти" достигла – 3,51 миллиарда долларов. Для понимания, в аналогичный период прошлого года это значение составляло – 11,72 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Эта страна помогает дорого продавать российскую нефть: ГУР раскрыло шокирующую схему

Также выручка компании в этот период уменьшилась на 17,8%. Стало ощутимым и сокращение производственных объемов:

добыча газа стала меньше на 13,1%;

а переработка нефти на – 7,8%.

Ощутимое ухудшение стало следствием:

увеличения операционных расходов;

роста расходов на логистику и обслуживание;

оптимизации нагрузки заводов.

Высокая учетная ставка Центробанка России увеличила расходы на обслуживание долга на 2,53 – 3,80 миллиарда долларов. Укрепление рубля на 20 – 25 % с начала года снизило валютные доходы от экспорта, которые формируют более 70 % выручки компании,

– отмечает разведка.

Повлияла ли Украина на состояние дел "Роснефти"?

Нужно понимать, что из строя вышло примерно 20% от всех мощностей российских НПЗ с августа по октябрь этого года. Этому способствовали регулярные атаки Украины на энергетические мощности России.

То есть, "Роснефть" была вынуждена нести убытки из-за:

постоянных ремонтно-восстановительных работ;

а также увеличения расходов на обеспечение безопасности.

Обратите внимание! Также значительное влияние на ситуацию имело отсутствие западных технологий в России. Ведь из-за этого сократилась или остановилась полностью добыча на технологически сложных месторождениях.

Падение прибыли компании свидетельствует не о временных колебаниях, а о структурном ухудшении состояния российского нефтегазового сектора. "Роснефть" вынуждена продавать нефть с постоянным дисконтом, что подрывает ее конкурентоспособность,

– отмечает разведка.

Последствия кризиса в этой области, уже отразились на доходах России от нефти и газа. Как отметила разведка, за ноябрь они снизились на 35%.

Какие причины усиления кризиса в нефтяной отрасли России?

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Еще в конце октября стало известно об этих ограничениях. Однако вступили в силу они только в ноябре.

Благодаря этим ограничениям, от российской нефти начали отказываться иностранные компании. В частности, НПЗ Индии.

Напомним! Недавно стало известно, что Вьетнам помогает Кремлю обходить ценовой потолок на российскую нефть.