Як змінилась ситуація всередині "Роснефті"?
З січня по вересень 2025 року прибуток "Роснефті" сягнув – 3,51 мільярда доларів. Для розуміння, в аналогічний період торік це значення складало – 11,72 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Також виторг компанії у цей період зменшився на 17,8%. Стало відчутним і скорочення виробничих обсягів:
- видобуток газу став меншим на 13,1%;
- а переробка нафти на – 7,8%.
Відчутне погіршення стало наслідком:
- збільшення операційних витрат;
- зростання витрат на логістику та обслуговування;
- оптимізації навантаження заводів.
Висока облікова ставка Центробанку Росії збільшила витрати на обслуговування боргу на 2,53 – 3,80 мільярдів доларів. Зміцнення рубля на 20 – 25 % від початку року знизило валютні доходи від експорту, які формують понад 70 % виручки компанії,
– наголошує розвідка.
Чи вплинула Україна на стан справ "Роснефті"?
Потрібно розуміти, що з ладу вийшло приблизно 20% від усіх потужностей російських НПЗ з серпня по жовтень цього року. Цьому сприяли регулярні атаки України на енергетичні потужності Росії.
Тобто, "Роснефть" була змушена зазнавати збитків через:
- постійні ремонтно-відновлювальні роботи;
- а також збільшення видатків на забезпечення безпеки.
Зверніть увагу! Також значний вплив на ситуацію мала відсутність західних технологій у Росії. Адже через це скоротився чи зупинився повністю видобуток на технологічно складних родовищах.
Падіння прибутку компанії свідчить не про тимчасові коливання, а про структурне погіршення стану російського нафтогазового сектору. "Роснефть" змушена продавати нафту з постійним дисконтом, що підриває її конкурентоспроможність,
– наголошує розвідка.
Наслідки кризи у цій галузі, вже відобразилися на доходах Росії від нафти та газу. Як зазначила розвідка, за листопад вони знизились на 35%.
Які причини посилення кризи у нафтовій галузі Росії?
США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснефті". Ще в кінці жовтня стало відомо про ці обмеження. Однак набрали чинності вони лише у листопаді.
Завдяки цим обмеженням, від російської нафти почали відмовлятися іноземні компанії. Зокрема, НПЗ Індії.
