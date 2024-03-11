Які облігації можуть з'явитися
Інвестори звернулись до лідерів ЄС із пропозицією створити спеціальну програму облігацій. Вартість цих цінних паперів має триматись на рівні 1 трильйон євро.
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Завдяки випуску цих цінних паперів, військовий потенціал ЄС зможе зростати, внаслідок отримання нового фінансового каналу. Зараз в обігу Європейського Союзу знаходяться облігації на суму 450 мільярдів євро. Більша частина з них випущена для фінансування фонду відновлення після пандемії.
Покупці із задоволенням купують цінні папери ЄС. Першочергово тому, що вони дозволяють отримувати значну премію.
Для країн-членів ЄС це також вдалий вихід з ситуації. Оскільки їхній зовнішній борг при таких обставинах не збільшується.
Яку допомогу від ЄС отримає Україна
Європейський план з відновлення та сприянню економіки України – Ukraine Facility майже допрацьований. У березні на українські рахунки буде перераховано 4,5 мільярда євро.
У квітні надійде ще один транш – 1,5 мільярда євро. Загальна сума цієї допомоги має сягати 50 мільярдів євро, гроші надаватимуться протягом 2024 – 2027 років.