Які облігації можуть з'явитися

Інвестори звернулись до лідерів ЄС із пропозицією створити спеціальну програму облігацій. Вартість цих цінних паперів має триматись на рівні 1 трильйон євро.

Читайте також Структурний спад сектору нерухомості у Китаї лише почався, – стратеги з Capital Economics

Завдяки випуску цих цінних паперів, військовий потенціал ЄС зможе зростати, внаслідок отримання нового фінансового каналу. Зараз в обігу Європейського Союзу знаходяться облігації на суму 450 мільярдів євро. Більша частина з них випущена для фінансування фонду відновлення після пандемії.

Покупці із задоволенням купують цінні папери ЄС. Першочергово тому, що вони дозволяють отримувати значну премію.

Для країн-членів ЄС це також вдалий вихід з ситуації. Оскільки їхній зовнішній борг при таких обставинах не збільшується.

Зверніть увагу! Програма відновлення після пандемії діятиме до 2026 року. Саме до цього часу мають випускатися ці облігації.

Яку допомогу від ЄС отримає Україна

Європейський план з відновлення та сприянню економіки України – Ukraine Facility майже допрацьований. У березні на українські рахунки буде перераховано 4,5 мільярда євро.

У квітні надійде ще один транш – 1,5 мільярда євро. Загальна сума цієї допомоги має сягати 50 мільярдів євро, гроші надаватимуться протягом 2024 – 2027 років.