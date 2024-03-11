Згідно з останніми даними, продажі та введення в експлуатацію об'єктів нерухомості у Китаї різко впали. Сектор підтримали інвестиції та тиск від держави. Зокрема, офіційний Пекін тиснув на забудовників, аби вони завершували проєкти.

Варте уваги Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Криза у китайському секторі нерухомості

Значна підтримка попередила масштабне падіння сектора будівництва у Китаї, яке прогнозували. Експерти з Capital Economics заявила, що інвестиції в інфраструктуру зростають "достатньо швидкими темпами". Згідно з їхньою оцінкою, без цих рішень обсяги будівництва знизилися б ще більше.

Важливо! Стратеги наголошують, що на неминучий структурний спад сектору нерухомості у Китаї лише почався.

З іншої сторони, тиск Пекіна на забудовників, як виглядає, наразі дає результати. Проте підкреслюють, що це не може тривати довго. Для прикладу, прогнозують, що обсяг будівництва можуть обвалитися вдвічі у найближчі роки.

Водночас додають, що попри серйозному просіданню продажів та запуску проєктів, а чимало забудовників опинилися у стані банкрутства, повний вплив кризи нерухомості у Китаї на реальну економічну активність поки що не відчувався, згідно з оцінкою Capital Economics.