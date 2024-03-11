Какие облигации могут появиться

Инвесторы обратились к лидерам ЕС с предложением создать специальную программу облигаций. Стоимость этих ценных бумаг должна держаться на уровне 1 триллион евро.

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Благодаря выпуску этих ценных бумаг, военный потенциал ЕС сможет расти, в результате получения нового финансового канала. Сейчас в обращении Европейского Союза находятся облигации на сумму 450 миллиардов евро. Большая часть из них выпущена для финансирования фонда восстановления после пандемии.

Покупатели с удовольствием покупают ценные бумаги ЕС. В первую очередь потому, что они позволяют получать значительную премию.

Для стран-членов ЕС это также удачный выход из ситуации. Поскольку их внешний долг при таких обстоятельствах не увеличивается.

Обратите внимание! Программа восстановления после пандемии будет действовать до 2026 года. Именно к этому времени должны выпускаться эти облигации.

Какую помощь от ЕС получит Украина

Европейский план по восстановлению и содействию экономики Украины – Ukraine Facility почти доработан. В марте на украинские счета будет перечислено 4,5 миллиарда евро.

В апреле поступит еще один транш – 1,5 миллиарда евро. Общая сумма этой помощи должна достигать 50 миллиардов евро, деньги будут предоставляться в течение 2024 – 2027 годов.