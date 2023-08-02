Долар та євро не причетні: щодо якої валюти російський рубль обвалився до мінімуму за понад рік

Російський рубль зафіксував новий спад на ринку. Проте цього разу офіційна валюта держави-агресорки продемонструвала знецінення щодо китайського юаня. Більше про це – читайте далі.

Під час сьогоднішніх торгів російський рубль впав до мінімального рівня за понад рік. Востаннє таку динаміку ця валюта фіксувала у середині квітня 2022 року, інформує 24 Канал.

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Новий обвал російського рубля

У середу, 2 серпня 2023 року, китайський юань подорожчав на 18 копійок або 1,39%. Його курс зупинився на рівні 13,01 рубля, згідно з даними Forbes. Долар США також зміцнює свої позиції на російському ринку. За один долар у Росії прийдеться заплатити понад 94 рублі.

На думку експертів, на російську валюту тисне зростання дисбалансу між попитом на іноземні валюти та її пропозицією на ринку. Мовляв, наявного обсягу не вистачає для забезпечення імпорту.

Ще один фактор тиску, який може впливати на ситуацію на ринку, – відтік валюти з Росії за кордон. Паралельно зростання цін на нафту не здатне компенсувати усі втрати, адже обсяги експорту зменшуються, повідомляють російські ЗМІ.

Попередні обвали рубля

З початку 2023 року російська валюта вже не вперше фіксує значний спад. Для прикладу, наприкінці червня рубль впав до мінімального значення з початку повномасштабної війни Росії проти України.