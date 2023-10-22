Німеччина все ще торгує газом агресора: скільки може коштувати відмова від цього

На початку 2023 року Німеччина заявила про досягнення повної незалежності від російських енергоресурсів. Проте схоже, найбільша економіка Європи продовжує співпрацю з росіянами у цьому секторі.

З'явилася інформація, що німецька державна компанія продовжує торгувати російським скрапленим газом. Йдеться про колишню дочірню компанію російського "Газпрому" – SEFE GmbH.

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Німеччина досі торгує російським газом

У матеріалі Bloomberg вказують, що вище згадана російська компанія відправляє російський газ відповідно до контракту, який уклали до її націоналізації. Цей вантаж прямує до Індії та не підпадає під дію міжнародних санкцій. Додамо, що Індія з початку повномасштабної війни Росії проти України лише збільшила обсяги купівлі, зокрема, нафти агресора.

Не виконання умов договору може коштувати платникам податків у Німеччині, щонайменше,. Крім того, варто враховувати штрафи та компенсації, які може отримати Росія у разі перемоги у міжнародних судах.

Нагадаємо, що ціни на блакитне паливо у Європі в останні тижні зростають. Поштовхом для цього став конфлікт на Близькому Сході. Загалом з 7 жовтня – день атаки ХАМАС на Ізраїль – вартість газу зросла на 35%. З іншої сторони, у серпні Європейський Союз повідомив про готовність до опалювального сезону. Мовляв, їхні сховища заповнені на понад 90%.