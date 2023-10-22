Появилась информация, что германская государственная компания продолжает торговать российским сжиженным газом. Речь идет о бывшей дочерней компании российского "Газпрома" - SEFE GmbH.

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Германия до сих пор торгует российским газом

В материале Bloomberg указывают, что вышеупомянутая российская компания отправляет российский газ в соответствии с контрактом, заключенным до ее национализации. Этот груз следует в Индию и не подпадает под действие международных санкций. Индия с начала полномасштабной войны России против Украины лишь увеличила объемы покупки, в частности, нефти агрессора.

Важно! Не исполнение условий договора может стоить налогоплательщикам в Германии, по меньшей мере, 10 миллиардов евро. Кроме того, следует учитывать штрафы и компенсации, которые может получить Россия в случае победы в международных судах.

Напомним, что цены на голубое топливо в Европе в последние недели растут. Толчком для этого стал конфликт на Ближнем Востоке. В целом с 7 октября – день атаки ХАМАС на Израиль – стоимость газа выросла на 35%. С другой стороны, в августе Европейский союз сообщил о готовности к отопительному сезону. Мол, их хранилища заполнены более чем на 90%.