Росія посилює свої можливості: стане ще більше газу
- У 2026 році російський завод Arctic LNG 2 отримає ще 2 криголамні танкери для перевезення скрапленого природного газу.
- Євросоюз планує відмовитися від російського скрапленого газу до 2026 року.
У 2026 році підсанкційний російський завод Arctic LNG 2, імовірно, отримає ще 2 криголамні танкери. Ці судна російського виробництва. Їх використовують для перевезення скрапленого природного газу.
Як може змінитись експорт газу з Росії?
Завдяки цим змінам, має збільшитись експорт російського газу, попри санкції, повідомляє Bloomberg.
Як сказав міністр промисловості та торгівлі Росії Антон Аліханов, на засіданні парламенту 11 лютого, в кінці 2025 було добудовано перше судно класу Arc7 – "Олексій Косигін". Ще 2 таких мають завершити у 2026.
Важливо! "Олексій Косигін" у січні розпочав експорт палива з Arctic LNG 2.
Завод "Арктик СПГ-2", очолюваний ПАТ "Новатек", є ключовим для амбіцій Росії потроїти виробництво суперохолодженого палива до 100 мільйонів тонн на рік. Однак обмеження Заходу, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, змусили Москву відкласти терміни досягнення цієї мети,
– вказує видання.
Потрібно розуміти, що додаткові судна можуть допомогти збільшити виробництво та постачання газу. Особливо в зимовий період, коли цьому надзвичайно заважає крига.
Для Росії скраплений газ є ключовим ресурсом. Для розуміння, у 2025 році, ЄС заплатив за нього Кремлю – 7,2 мільярда євро, повідомляє The Guardian.
Зверніть увагу! Євросоюз пообіцяв відмовитися від російського скрапленого газу до 2026 року.
Що ще важливо знати про експорт газу з Росії?
Танкери класу Arc7 відчутно посилять можливості Росії. Зокрема, вони здатні ламати кригу товщиною до 2 метрів. Такий танкер навіть має змогу проходити окремі ділянки Північного морського шляху без допомоги криголамів.
До того, як почав ходити "Олексій Косигін", фактично, у Росії було лише одне таке судно. Цей танкер мав назву – "Крістоф де Маржері".
Зауважимо, що "Олексій Косигін" потрапив під санкції США. Це сталося ще у 2024.