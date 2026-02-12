Как может измениться экспорт газа из России?

Благодаря этим изменениям, должен увеличиться экспорт российского газа, несмотря на санкции, сообщает Bloomberg.

Как сказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, на заседании парламента 11 февраля, в конце 2025 было достроено первое судно класса Arc7 – "Алексей Косыгин". Еще 2 таких должны завершить в 2026.

Важно! "Алексей Косыгин" в январе начал экспорт топлива с Arctic LNG 2.

Завод "Арктик СПГ-2", возглавляемый ПАО "Новатэк", является ключевым для амбиций России утроить производство суперохлажденного топлива до 100 миллионов тонн в год. Однако ограничения Запада, введенные после вторжения России в Украину, заставили Москву отложить сроки достижения этой цели,

– указывает издание.

Нужно понимать, что дополнительные суда могут помочь увеличить производство и поставки газа. Особенно в зимний период, когда этому чрезвычайно мешает лед.

Для России сжиженный газ является ключевым ресурсом. Для понимания, в 2025 году, ЕС заплатил за него Кремлю – 7,2 миллиарда евро, сообщает The Guardian.

Обратите внимание! Евросоюз пообещал отказаться от российского сжиженного газа до 2026 года.

Что еще важно знать об экспорте газа из России?