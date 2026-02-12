Як може змінитись експорт газу з Росії?

Завдяки цим змінам, має збільшитись експорт російського газу, попри санкції, повідомляє Bloomberg.

Як сказав міністр промисловості та торгівлі Росії Антон Аліханов, на засіданні парламенту 11 лютого, в кінці 2025 було добудовано перше судно класу Arc7 – "Олексій Косигін". Ще 2 таких мають завершити у 2026.

Важливо! "Олексій Косигін" у січні розпочав експорт палива з Arctic LNG 2.

Завод "Арктик СПГ-2", очолюваний ПАТ "Новатек", є ключовим для амбіцій Росії потроїти виробництво суперохолодженого палива до 100 мільйонів тонн на рік. Однак обмеження Заходу, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, змусили Москву відкласти терміни досягнення цієї мети,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що додаткові судна можуть допомогти збільшити виробництво та постачання газу. Особливо в зимовий період, коли цьому надзвичайно заважає крига.

Для Росії скраплений газ є ключовим ресурсом. Для розуміння, у 2025 році, ЄС заплатив за нього Кремлю – 7,2 мільярда євро, повідомляє The Guardian.

Зверніть увагу! Євросоюз пообіцяв відмовитися від російського скрапленого газу до 2026 року.

Що ще важливо знати про експорт газу з Росії?