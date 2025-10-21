Японія готова відмовитись від ЗПГ з Росії. Проте швидко цього досягнути не вдасться. Річ у тім, що Японія занадто залежна від таких поставок.

Чому Японія не може відмовитись від російського ЗПГ зараз?

Міністр торгівлі Йодзі Муто заявив, що Токіо працює над відмовою від російського ЗПГ, проте, коли цей імпорт завершиться повністю – невідомо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Запаси золота у цій країні вражають: лідером у світі є зовсім не Китай

Йодзі Муто Науковий ступінь/посада Японія поступово зменшила залежність від російської енергетики після початку війни в Україні.

Зверніть увагу! Поставки ЗПГ з російського експортного проєкту "Сахалін-2" складають приблизно 10% від загального імпорту Японії.

Токіо не може прискорити цей процес, попри тиск США. Як каже Муто, ці зміни коштуватимуть Японії достатньо дорого. А це, своєю чергою, може відобразитися на цінах на електроенергію.

Японські торгові доми володіють часткою в російському заводі "Сахалін-2", найближчому до країни експортному терміналі ЗПГ. Крім того, значна частина палива, що закуповується в рамках проєкту, постачається за довгостроковими угодами про купівлю-продаж, деякі з яких закінчуються лише у 2030-х роках,

– зазначає видання.

Що потрібно знати про імпорт російського ЗПГ Японією?

США докладають зусиль, аби скоротити доходи Москви від продажу енергоносіїв. Зокрема, адміністрація Трампа очікує припинення імпорту Японією ЗПГ з Росії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент та міністр фінансів Японії Кацунобу провели зустріч на минулому тижні. Після цього американський урядовець заявив, що Токіо готується відмовитись від російського ЗПГ, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо! США також тиснуть на Індію, аби вона відмовилась від енергоносіїв з Росії.