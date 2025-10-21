Япония готова отказаться от СПГ из России. Однако быстро этого достичь не удастся. Дело в том, что Япония слишком зависима от таких поставок.

Почему Япония не может отказаться от российского СПГ сейчас?

Министр торговли Йодзи Муто заявил, что Токио работает над отказом от российского СПГ, однако когда этот импорт завершится полностью – неизвестно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Япония постепенно уменьшила зависимость от российской энергетики после начала войны в Украине.

Обратите внимание! Поставки СПГ из российского экспортного проекта "Сахалин-2" составляют примерно 10% от общего импорта Японии.

Токио не может ускорить этот процесс, несмотря на давление США. Как говорит Муто, эти изменения будут стоить Японии достаточно дорого. А это, свою очередь, может отразиться на ценах на электроэнергию.

Японские торговые дома владеют долей в российском заводе "Сахалин-2", ближайшем к стране экспортном терминале СПГ. Кроме того, значительная часть топлива, закупаемого в рамках проекта, поставляется по долгосрочным соглашениям о купле-продаже, некоторые из которых заканчиваются только в 2030-х годах,

Что нужно знать об импорте российского СПГ Японией?

США прилагают усилия, чтобы сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей. В частности, администрация Трампа ожидает прекращения импорта Японией СПГ из России.

Министр финансов США Скотт Бессент и министр финансов Японии Кацунобу провели встречу на прошлой неделе. После этого американский чиновник заявил, что Токио готовится отказаться от российского СПГ, сообщает Bloomberg.

Напомним! США также давят на Индию, чтобы она отказалась от энергоносителей из России.