Що відбувається в фінансовій системі Ліхтенштейну

За останні шість місяців сотні довірених осіб і директорів російських "зомбі-трастів" покинули свої посади. Причиною стало посилення санкційного тиску з боку США, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як зазначається, в результаті близько 800 юридичних структур опинилися в "сплячому стані" – вони формально зареєстровані, але не можуть функціонувати через відсутність управління.

Уражені трасти володіють активами на мільярди доларів, включаючи розкішні яхти, приватні літаки, нерухомість та кошти.

Примітно! Більшість активів належить росіянам, які не підпадають під санкції, але мешкають у Франції, Італії, ОАЕ та інших країнах.

Ми говоримо про багатомільярдні зомбі-трасти без управління. І рішення поки що немає. Я ніколи не бачив нічого подібного,

– розповів адвокат із Вадуца, чиї клієнти також постраждали.

Чому трасти залишись без керівництва

Криза розгорнулася після попередження США про потенційні вторинні санкції проти ліхтенштейнських фінустанов, що співпрацюють із російськими клієнтами.

У відповідь місцевий фінансовий регулятор (FMA) запровадив політику "нульової толерантності", порадивши компаніям припинити відносини із сумнівними клієнтами.

Важливо! Якщо проблему не вдасться вирішити оперативно, вона може зачепити весь фінансовий сектор країни, який становить основу її економіки.

Наразі мін’юст Ліхтенштейну шукає способи призначити нових керівників або ліквідаторів для "покинутих" трастів, однак процес ускладнюється юридичними бар’єрами та загрозою додаткових санкцій.