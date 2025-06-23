Які російські активи заморозила влада Італії

У рамках санкцій Європейського союзу проти Кремля та його покровителів, Італія заморозила численні російські активи, включаючи банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі. У Банк Італії заявили, що на кінець червня 2023 року їхня вартість становила 2,5 мільярда доларів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цього місяця загальну суму не було оновлено, але було зазначено, що до грудня 2024 року заморожені через санкції проти Росії кошти склали майже 280 мільйонів євро що на 44 мільйони євро більше, ніж у попередньому році.

Примітно! На початку червня податкова поліція Італії заарештувала іранську компанію Irital Shipping Lines, що базується в Мілані, та два її об'єкти нерухомості загальною вартістю понад 1 мільйон євро у зв'язку з "військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України".

Скільки Італія витрачає на обслуговування російських активів

На період заморозки саме уряд Італії несе витрати на управління цими активами. Станом на лютий 2024 року витрати становили 31,7 мільйона євро. Скільки вони становлять сьогодні – невідомо. Наразі ця інформація "становить державну таємницю".



Важливо! За оцінками аналітиків, витрати на обслуговування російських активів могли збільшитись приблизно на 15 мільйонів євро і сьогодні становлять понад 45 мільйонів євро.

Доля зморожених російських активів перебуває у руках Європейського Союзу: якщо ЄС вирішить зробити замороження постійним – держава має ініціювати процедуру конфіскації; якщо Брюссель вирішить розморозити їх, активи можуть бути повернуті власникам за умови, що вони сплатять Італії витрати на утримання.