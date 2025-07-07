Что происходит в финансовой системе Лихтенштейна

За последние шесть месяцев сотни доверенных лиц и директоров российских "зомби-трастов" покинули свои должности. Причиной стало усиление санкционного давления со стороны США, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как отмечается, в результате около 800 юридических структур оказались в "спящем состоянии" – они формально зарегистрированы, но не могут функционировать из-за отсутствия управления.

Пораженные трасты владеют активами на миллиарды долларов, включая роскошные яхты, частные самолеты, недвижимость и денежные средства.

Примечательно! Большинство активов принадлежит россиянам, которые не подпадают под санкции, но проживают во Франции, Италии, ОАЭ и других странах.

Мы говорим о многомиллиардных зомби-трастах без управления. И решения пока что нет. Я никогда не видел ничего подобного,

– рассказал адвокат из Вадуца, чьи клиенты также пострадали.

Почему трасты остались без руководства

Кризис развернулся после предупреждения США о потенциальных вторичных санкциях против лихтенштейнских финучреждений, сотрудничающих с российскими клиентами.

В ответ местный финансовый регулятор (FMA) ввел политику "нулевой толерантности", посоветовав компаниям прекратить отношения с сомнительными клиентами.

Важно! Если проблему не удастся решить оперативно, она может затронуть весь финансовый сектор страны, который составляет основу ее экономики.

Сейчас минюст Лихтенштейна ищет способы назначить новых руководителей или ликвидаторов для "брошенных" трастов, однако процесс осложняется юридическими барьерами и угрозой дополнительных санкций.