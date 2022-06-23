Російський рубль досяг 52,3 за долар, що є найвищим рівнем з травня 2015 року. Ще на початку березня, коли Росія тільки вторглася в Україну, рубль упав до 139 за долар.

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Чому рубль зміцнюється

Росія використовує міцний рубль як "доказ", що санкції Заходу не діють. Але насправді це не так. Міцний рубль – це погано для російської економіки, і центробанк робить все, щоб знецінити власну валюту.

Серед основних причин міцного рубля:

високі ціни на енергоносії;

політика центробанку;

санкції, які обмежили імпорт Росії.

Залежність світу від російських енергоносіїв

Росія є найбільшим у світі експортером газу і другим за величиною експортером нафти. А основний клієнт країни агресорки – Європейський Союз. За перші 100 днів повномасштабної війни ЄС купив російські енергоносії на суму близько 60 мільярдів доларів. Це куди більше, ніж ЄС спрямовує на допомогу Україні.

Країни Європи борються зі своєю енергетичною залежністю. І значна частина з них вже частково відмовилися від російських енергоносіїв. Але через те, що ціни на нафту й газ рекордно зросли, Європа зараз платить Росії удвічі більше, ніж до війни.

Обмінний курс рубля, який ви бачите, існує, тому що Росія отримує рекордні профіцити поточного рахунку в іноземній валюті. Хоча Росія зараз продає Заходу трохи менше завдяки намаганню Заходу зменшити залежність, вона продає за дуже високими цінами. Таким чином, це приносить великий профіцит поточного рахунку,

– сказав Макс Гесс, співробітник Інституту зовнішньої політики.

Профіцит рахунку операцій Росії з січня по травень цього року становив трохи більше як 110 мільярдів доларів, що більш ніж у 3,5 раза більше, ніж за цей період минулого року.

Контроль над капіталом

Іншим вагомим фактором зміцнення рубля стало втручання центробанку Росії. Спочатку він удвічі підвищив облікову ставку – до 20%. Банкам заборонили продавати іноземну валюту, а компанії, які працювала на експорт, змусили продавати 80% своєї валютної виручки. Зараз всі обмеження поступово знімають, оскільки рубль занадто зміцнився.

Санкції обмежили імпорт

В той час як експорт Росії наростився завдяки високим цінам на енергоносії, західні санкції буквально обвалили імпорт Росії.

Тепер Росії не потрібна валюта, щоб купувати товари за кордоном і ввозити їх в країну. Все тому, що санкції суттєво обмежили цю можливість. Відповідно через падіння попиту на долари і євро рубль рекордно зміцнився в Росії.

Чому міцний рубль – проблема для Росії

Це проблема, тому що через низький рубль країна-агресорка отримує менше грошової маси від своєї експортної діяльності. Припустимо, що у березні експортер отримав виручку 1000 доларів. Це було 139 000 рублів. Експортер, який отримав зараз 1000 доларів, може обміняти валюту всього на 52 300 рублів.

Міцний рубль є вигідним для імпорту і невигідним для експорту. Зараз Росія – чисто працює на експорт.

Потьомкінський курс

Макс Гесс порівнює курс рубля з потьомкінським курсом. Рубль – міцний, але громадяни країни-агресорки не відчувають жодної вигоди від цього, адже не можуть купити щось чи замовити з-за кордону.

Що означає курс Потьомкіна

В економіці це свідчить про фальшивість, оскільки в російській імперії колись будували фальшиві села, щоб створити ілюзію процвітання за правління Катерини II.

Обмінний курс рубля насправді є потьомкінським курсом, тому що надсилати гроші з Росії за кордон з огляду на санкції — як проти російських фізичних осіб, так і російських банків — неймовірно складно, не кажучи вже про контроль над капіталом Росії. Так, на папері рубль трохи міцніший, але який сенс нарощувати валютні резерви, якщо не можна купувати за кордоном речі, потрібні для економіки. А Росія не може цього зробити,

– заявив Гесс.

Рубль більше не індикатор міцності російської економіки. Бо в той час, як рубль б'є рекорди, кількість росіян, які живуть за межею бідності – теж зростає. Лише за офіційними даними Росії, їх кількість зросла з 12 мільйонів до 21 мільйона людей у ​​першому кварталі 2022 року.

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