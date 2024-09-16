Російські банки відкривають свої відділення на окупованих територіях України

Перш за все йдеться про державні російські банки, які перебувають під санкціями Заходу з 2022 року, – "Сбербанк" і ВТБ. Саме тоді Росія почала повномасштабну війну проти України.

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Вище згадані кредитори активно відкривають свої відділення на окупованих територіях України. Зокрема, на сході та півдні України уже функціонують 130 банкоматів та 48 відділень "Сбербанку". Серед них є низка відділень у Маріуполі. Крім того, державний кредитор знову почав працювати на території Криму. Перше відділення банк відкрив на окупованому півострові у 2023 році. Нагадаємо, що "Сбербанк" припинив свою діяльність в Криму у 2014 році.

До теми! Кремль заохочує російські бізнеси та банки до введення бізнесу у регіонах України, які окупували з початку повномасштабного вторгнення. Президент Росії Володимир Путіна заявив на зустрічі з представниками фінансового сектору, що всі побоювання, які пов'язані з діяльністю на захоплених територіях, уже стали реальністю. Йдеться про санкції.

Тоді як ВТБ повідомив про старт обслуговування клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі. Повідомляють, що ця функція буде доступна жителям окупованого міста до кінця поточного року. До того ж очільник російського банку Андрій Костін у липні був присутній на відкритті першого відділення в окупованому Луганську.

Ще один російський банк, який одним із перших почав працювати на окупованих територіях України, – "Промсвязьбанк". Цей кредитор уже відрив майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях.

Важливо! На початку вересня 2024 року "Сбербанк" повідомив, що немає жодних проблем з транзакціями в Індії, яка активно купує російську нафту в останні роки. Ба більше, російський державний банк з початку року суттєво збільшив свою присутність в країні.

Також відомо, що на окупованих територіях України починають працювати й деякі споживчі компанії. Проте більшість російських бізнесів та відомих брендів не поспішають слідувати закликам Кремля. Мовляв, вони остерігаються цього кроку. Серед головних причин – санкції Заходу та ризики, пов'язані із веденням бізнесу в зонах конфлікту.