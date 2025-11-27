"Удар в спину" від Китаю: яка російська галузь переживає найглибшу кризу
- Галузь металевого кремнію в Росії переживає кризу через агресивну політику Китаю, який заповнює ринок дешевим кремнієм.
- Найбільший російський виробник АТ "Кремній" оголосив про припинення роботи з 2026 року, а "Кремній-Урал" працює з недовантаженням.
Галузь металевого кремнію в Росії зараз переживає найглибшу кризу за останні декілька років. Така ситуація, зокрема, виникла через агресивну політику Китаю.
Чому в Росії виникли проблеми у галузі металевого кремнію?
Станом на зараз, відомо, що виробництво у галузі металевого кремнію скоротилося на майже третину, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Зараз внутрішній ринок Росії заповнює дешевий китайський кремній. Російські виробники не мають змоги конкурувати з продуктом з Китаю.
Саме через це страждають великі підприємства Росії:
- найбільший російський виробник АТ "Кремній" оголосив, що повністю припиняє роботу з січня 2026 року, повідомляє Центр протидії дезінформації;
- "Кремній-Урал" ще працюватиме, проте, зі значним недовантаженням.
Москва нічого не робить, аби скоригувати ситуацію. Навпаки, Кремль наголошує, що у Росії з Китаєм "всеосяжне партнерство та стратегічна взаємодія". Імовірно, російський уряд боїться конфронтації з Пекіном, тому ігнорує зростаючу проблему.
Китайські підприємства можуть покрити річний попит Росії на металевий кремній менш ніж за три тижні роботи. На цьому тлі інвестори не вбачають сенсу вкладати кошти в модернізацію російських потужностей, які неконкурентоспроможні порівняно з китайським масштабом виробництва,
– наголошує розвідка.
Зауважимо, що ситуація погіршується і через структуру російського попиту:
- металевий кремній в Росії переважно використовує кольорова та чорна металургія, аби виробляти сплави;
- а от на глобальних ринках цей матеріал має значно ширший діапазон застосування, наприклад в електроніці та виробництві напівпровідників.
Як змінилась ситуація в Росії?
Російський уряд усіма способами намагається покрити дефіцит бюджету. Зокрема, нещодавно стало відомо про намір Кремля використати грошову емісію для покращення ситуації. Зауважимо, що станом на кінець року дефіцит російського бюджету може сягнути 6 трильйонів рублів.
В Росії продовжує просідати вугільна галузь. Зараз збитковими там вважаються більш як 70% підприємств. 23 з них взагалі припинили працювати.