Галузь металевого кремнію в Росії зараз переживає найглибшу кризу за останні декілька років. Така ситуація, зокрема, виникла через агресивну політику Китаю.

Чому в Росії виникли проблеми у галузі металевого кремнію?

Станом на зараз, відомо, що виробництво у галузі металевого кремнію скоротилося на майже третину, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Тисячі гривень за декілька грамів: за скільки можна здати золотий лом сьогодні

Зараз внутрішній ринок Росії заповнює дешевий китайський кремній. Російські виробники не мають змоги конкурувати з продуктом з Китаю.

Саме через це страждають великі підприємства Росії:

найбільший російський виробник АТ "Кремній" оголосив, що повністю припиняє роботу з січня 2026 року, повідомляє Центр протидії дезінформації;

"Кремній-Урал" ще працюватиме, проте, зі значним недовантаженням.

Москва нічого не робить, аби скоригувати ситуацію. Навпаки, Кремль наголошує, що у Росії з Китаєм "всеосяжне партнерство та стратегічна взаємодія". Імовірно, російський уряд боїться конфронтації з Пекіном, тому ігнорує зростаючу проблему.

Китайські підприємства можуть покрити річний попит Росії на металевий кремній менш ніж за три тижні роботи. На цьому тлі інвестори не вбачають сенсу вкладати кошти в модернізацію російських потужностей, які неконкурентоспроможні порівняно з китайським масштабом виробництва,

– наголошує розвідка.

Зауважимо, що ситуація погіршується і через структуру російського попиту:

металевий кремній в Росії переважно використовує кольорова та чорна металургія, аби виробляти сплави;

а от на глобальних ринках цей матеріал має значно ширший діапазон застосування, наприклад в електроніці та виробництві напівпровідників.

Як змінилась ситуація в Росії?