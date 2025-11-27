"Удар в спину" от Китая: какая российская отрасль переживает глубочайший кризис
- Отрасль металлического кремния в России переживает кризис из-за агрессивной политики Китая, который заполняет рынок дешевым кремнием.
- Крупнейший российский производитель АО "Кремний" объявил о прекращении работы с 2026 года, а "Кремний-Урал" работает с недогрузкой.
Отрасль металлического кремния в России сейчас переживает глубочайший кризис за последние несколько лет. Такая ситуация, в частности, возникла из-за агрессивной политики Китая.
Почему в России возникли проблемы в области металлического кремния?
По состоянию на сейчас, известно, что производство в области металлического кремния сократилось почти на треть, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Сейчас внутренний рынок России заполняет дешевый китайский кремний. Российские производители не имеют возможности конкурировать с продуктом из Китая.
Именно из-за этого страдают крупные предприятия России:
- крупнейший российский производитель АО "Кремний" объявил, что полностью прекращает работу с января 2026 года, сообщает Центр противодействия дезинформации;
- "Кремний-Урал" еще будет работать, однако, со значительной недогрузкой.
Москва ничего не делает, чтобы скорректировать ситуацию. Наоборот, Кремль отмечает, что у России с Китаем "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". Вероятно, российское правительство боится конфронтации с Пекином, поэтому игнорирует растущую проблему.
Китайские предприятия могут покрыть годовой спрос России на металлический кремний менее чем за три недели работы. На этом фоне инвесторы не видят смысла вкладывать средства в модернизацию российских мощностей, которые неконкурентоспособны по сравнению с китайским масштабом производства,
– отмечает разведка.
Заметим, что ситуация ухудшается и из-за структуры российского спроса:
- металлический кремний в России преимущественно использует цветная и черная металлургия, чтобы производить сплавы;
- а вот на глобальных рынках этот материал имеет значительно более широкий диапазон применения, например в электронике и производстве полупроводников.
Как изменилась ситуация в России?
Российское правительство всеми способами пытается покрыть дефицит бюджета. В частности, недавно стало известно о намерении Кремля использовать денежную эмиссию для улучшения ситуации. Заметим, что по состоянию на конец года дефицит российского бюджета может достичь 6 триллионов рублей.
В России продолжает проседать угольная отрасль. Сейчас убыточными там считаются более 70% предприятий. 23 из них вообще прекратили работать.