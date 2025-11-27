"Удар в спину" от Китая: какая российская отрасль переживает глубочайший кризис

Отрасль металлического кремния в России сейчас переживает глубочайший кризис за последние несколько лет. Такая ситуация, в частности, возникла из-за агрессивной политики Китая.

Почему в России возникли проблемы в области металлического кремния?

По состоянию на сейчас, известно, что производство в области металлического кремния сократилось почти на треть, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Тысячи гривен за несколько граммов: за сколько можно сдать золотой лом сегодня

Сейчас внутренний рынок России заполняет дешевый китайский кремний. Российские производители не имеют возможности конкурировать с продуктом из Китая.

Именно из-за этого страдают крупные предприятия России:

крупнейший российский производитель АО "Кремний" объявил, что полностью прекращает работу с января 2026 года, сообщает Центр противодействия дезинформации;

"Кремний-Урал" еще будет работать, однако, со значительной недогрузкой.

Москва ничего не делает, чтобы скорректировать ситуацию. Наоборот, Кремль отмечает, что у России с Китаем "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". Вероятно, российское правительство боится конфронтации с Пекином, поэтому игнорирует растущую проблему.

Китайские предприятия могут покрыть годовой спрос России на металлический кремний менее чем за три недели работы. На этом фоне инвесторы не видят смысла вкладывать средства в модернизацию российских мощностей, которые неконкурентоспособны по сравнению с китайским масштабом производства,

– отмечает разведка.

Заметим, что ситуация ухудшается и из-за структуры российского спроса:

металлический кремний в России преимущественно использует цветная и черная металлургия, чтобы производить сплавы;

а вот на глобальных рынках этот материал имеет значительно более широкий диапазон применения, например в электронике и производстве полупроводников.

Как изменилась ситуация в России?