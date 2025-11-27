Укр Рус
Финансы Финансовые новости "Удар в спину" от Китая: эта российская отрасль переживает глубочайший кризис
27 ноября, 11:00
3

"Удар в спину" от Китая: какая российская отрасль переживает глубочайший кризис

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Отрасль металлического кремния в России переживает кризис из-за агрессивной политики Китая, который заполняет рынок дешевым кремнием.
  • Крупнейший российский производитель АО "Кремний" объявил о прекращении работы с 2026 года, а "Кремний-Урал" работает с недогрузкой.

Отрасль металлического кремния в России сейчас переживает глубочайший кризис за последние несколько лет. Такая ситуация, в частности, возникла из-за агрессивной политики Китая.

Почему в России возникли проблемы в области металлического кремния?

По состоянию на сейчас, известно, что производство в области металлического кремния сократилось почти на треть, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Сейчас внутренний рынок России заполняет дешевый китайский кремний. Российские производители не имеют возможности конкурировать с продуктом из Китая.

Именно из-за этого страдают крупные предприятия России:

  • крупнейший российский производитель АО "Кремний" объявил, что полностью прекращает работу с января 2026 года, сообщает Центр противодействия дезинформации;
  • "Кремний-Урал" еще будет работать, однако, со значительной недогрузкой.

Москва ничего не делает, чтобы скорректировать ситуацию. Наоборот, Кремль отмечает, что у России с Китаем "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". Вероятно, российское правительство боится конфронтации с Пекином, поэтому игнорирует растущую проблему.

Китайские предприятия могут покрыть годовой спрос России на металлический кремний менее чем за три недели работы. На этом фоне инвесторы не видят смысла вкладывать средства в модернизацию российских мощностей, которые неконкурентоспособны по сравнению с китайским масштабом производства, 
– отмечает разведка.

Заметим, что ситуация ухудшается и из-за структуры российского спроса:

  • металлический кремний в России преимущественно использует цветная и черная металлургия, чтобы производить сплавы;
  • а вот на глобальных рынках этот материал имеет значительно более широкий диапазон применения, например в электронике и производстве полупроводников.

Как изменилась ситуация в России?

  • Российское правительство всеми способами пытается покрыть дефицит бюджета. В частности, недавно стало известно о намерении Кремля использовать денежную эмиссию для улучшения ситуации. Заметим, что по состоянию на конец года дефицит российского бюджета может достичь 6 триллионов рублей.

  • В России продолжает проседать угольная отрасль. Сейчас убыточными там считаются более 70% предприятий. 23 из них вообще прекратили работать.