Росія не може отримати всі гроші за продаж нафти та газу: "винувата" саме Україна

У травні Росія здійснила найбільші виплати для НПЗ за майже 2 роки. Це відчутно знизило доходи Кремля від нафти та газу у цей період.

Чому Росія виплачує кошти НПЗ?

Доходи Росії від реалізації нафти та газу зростали. Цьому сприяла ситуація на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

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Як показують дані російського Мінфіну:

У травні російський уряд виплатив НПЗ приблизно 204,3 мільярда рублів. Згідно з теперішнім курсом, це 2,8 мільярда доларів. Для розуміння, цей показник майже в 5 разів більше ніж в аналогічний період 2025 року.

У квітні ж було виплачено 207,5 мільярда рублів. Наразі це найвищий показник з грудня 2023 року.

Платежі, які частково компенсують нафтопереробним заводам різницю в цінах на транспортне паливо в Росії та за кордоном, різко зросли після зростання світових ринків через війну з Іраном. Субсидії мають вирішальне значення для російських виробників палива, які протягом останніх кількох місяців майже щодня зазнавали атак українських дронів,

– йдеться у повідомленні.

Потрібно розуміти, що в Росії стрімко знижується рівень перероблення нафти саме через регулярні атаки українських безпілотників. Наразі цей показник найнижчий за останні 16 років. Аби уникнути кризи, Москва вже заборонила експорт авіаційного палива.

Якби не ці виплати для НПЗ, в російський бюджет надійшло б більше грошей. Адже Росія отримала значні надходження від реалізації нафти та газу. Ці суми великі саме на тлі зростання нафтових цін через кризу у Перській затоці.

Цікаво! На значне зростання ціни на російську нафту вказує зокрема те, що Мінфін Росії проводив травневі розрахунки вважаючи середньою вартість – 94,87 долара за барель. Для розуміння, це на 73% більше ніж в аналогічний період торік.

Чому Росія залежна від доходів за нафту та газ?