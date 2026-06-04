Як Кувейт може відновити видобуток нафти?

На відновлення видобутку, після відкриття Ормузької протоки, Кувейту потрібно приблизно 6 – 8 тижнів, повідомляє Reuters.

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Щобільше, реально відновити наступні 30%. Але для цього потрібен буде ще приблизно місяць, пояснив директор з міжнародного маркетингу Kuwait Petroleum Corporation шейх Халед Ахмад ас-Сабах.

Водночас повне відновлення транзиту через Ормуз триватиме значно довше. Як вказав віцепрезидент ADNOC з продажу та торгівлі Філіп Хурі, на це знадобиться багато місяців. За його словами, якщо протоку відкрию зараз, відновлення триватиме приблизно до середини 2027 року.

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А от керівник дослідницького відділу Vitol Bahrain Бадер Нуруддін 3 червня вказав, що НПЗ Перської затоки зможуть відновити потужність на 90 – 95%. Для цього необхідно орієнтовно 40 – 60 днів.

Цікаво, що Кувейт наразі веде переговори з дружніми країнами. Триває обговорення реалізації проєктів трубопроводів.

Багато людей думали: навіщо будувати трубопровід, не використовуючи його? Тепер видно, чим корисний трубопровід,

– наголосив Ас-Сабах.

Яка наразі ситуація з Ормузькою протокою?