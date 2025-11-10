Ця країна таємно купує російську нафту: розкрито шокуючу схему

Австралія припинила прямі закупівлі нафти з Росії ще після початку повномаштабної війни в Україні. Проте, як виявилось, російська продукція і далі потрапляє на австралійську територію.

Як Австралія купує російську нафту?

Стало відомо, що з 2023 року Австралія імпортувала приблизно – 3 мільйони тонн нафтопродуктів російського походження, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Австралія імпортувала російську продукцію, завдяки "прогалині" у санкціях. Річ у тім, що ці обмеження не забороняють отримання енергоносіїв через треті країни. Австралія як транзит використовувала Сінгапур.

Зверніть увагу! Через порт Джуронг у Сінгапурі зараз проходять мільйони тонн російської нафти. Ця точка стала ключовим вузлом. Саме через Джуронг, у більшості випадків, російська нафта переробляється та реекспортується.

Як показують дані Kpler, з січня 2023 року Сінгапуром було імпортовано з Росії більш як 22 мільйони тонн нафтопродуктів. Австралія закупила значну частину з них.

Кожна продана крапля російської нафти допомагає фінансувати руйнування українських будинків та життів. Австралійці заслуговують на те, щоб знати, чи отримують їхні банки та інвестиційні фонди від цього прибуток,

– наголосила голова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргіру.

