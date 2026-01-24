Саме це призведе до колапсу в Росії: тепер відома ахіллесова п'ята Кремля

Росія відчуває кризу, у тому числі через ситуацію у нафтовій галузі. Потрібно розуміти, що санкції сильно вплинули на ціну російської нафти. Москва вимушена робити значний дисконт, аби реалізовувати свою продукцію.

Що впливає на ціну російської нафти зараз?

Експерт Юрій Щедрін у коментарі 24 Каналу вказав, що саме санкції створюють значну різницю в ціні між російською нафтою та еталонними марками. Такими як Brent.

Наразі цей розрив сягає 10 доларів за барель. Потрібно розуміти, що він сильно впливає на доходи Кремля.

Водночас, як каже Щедрін, аби в бюджеті Росії настала справжня криза, необхідно, аби вартість російської нафти відчутно знизилась. Тобто, вона коштувала менш як 40 доларів за барель.

Юрій Щедрін Керівник аналітичного напрямку в ГО "Світ.UA" Якщо брати середню собівартість – різна залежно від того, де її добивають і як її добивають – вона в районі плюс-мінус з податками десь 40 доларів. Якщо нижче, то є ризик, що вони будуть працювати у збиток.

При цьому, на думку Щедріна, для такого ефекту, вартість нафти має триматися на нижчому рівні щонайменше рік. Якщо ж це відбуватиметься ситуативно, то доходи Москви суттєво не зміняться.

Яка вартість нафти призведе до економічного колапсу в Росії?

Економіст Іван Ус у розмові з 24 Каналом висловив схожу думку. Він вважає, що для економічного колапсу в Росії, вартість нафти має впасти нижче 45 доларів за барель.

Iван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант в Національному інституті стратегічних досліджень В бюджеті нафта Росії закладена на рівні 59 доларів за барель, але коридор собівартості це 45 – 50 доларів. І якщо ціна нижче ніж 45 доларів, то торгівля відбувається вже в мінус.

Що впливає на вартість нафти в Росії зараз?