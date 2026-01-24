Именно это приведет к коллапсу в России: теперь известна ахиллесова пята Кремля

Россия испытывает кризис, в том числе из-за ситуации в нефтяной отрасли. Нужно понимать, что санкции сильно повлияли на цену российской нефти. Москва вынуждена делать значительный дисконт, чтобы реализовывать свою продукцию.

Что влияет на цену российской нефти сейчас?

Эксперт Юрий Щедрин в комментарии 24 Каналу указал, что именно санкции создают значительную разницу в цене между российской нефтью и эталонными марками. Такими как Brent.

Сейчас этот разрыв достигает 10 долларов за баррель. Нужно понимать, что он сильно влияет на доходы Кремля.

В то же время, как говорит Щедрин, чтобы в бюджете России наступил настоящий кризис, необходимо, чтобы стоимость российской нефти ощутимо снизилась. То есть, она стоила менее 40 долларов за баррель.

Юрий Щедрин Руководитель аналитического направления в ОО "Мир.UA" Если брать среднюю себестоимость – разная в зависимости от того, где ее добивают и как ее добивают – она в районе плюс-минус с налогами где-то 40 долларов. Если ниже, то есть риск, что они будут работать в убыток.

При этом, по мнению Щедрина, для такого эффекта, стоимость нефти должна держаться на более низком уровне минимум год. Если же это будет происходить ситуативно, то доходы Москвы существенно не изменятся.

Какая стоимость нефти приведет к экономическому коллапсу в России?

Экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом высказал похожее мнение. Он считает, что для экономического коллапса в России, стоимость нефти должна упасть ниже 45 долларов за баррель.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований В бюджете нефть России заложена на уровне 59 долларов за баррель, но коридор себестоимости это 45 – 50 долларов. И если цена ниже чем 45 долларов, то торговля происходит уже в минус.

Что влияет на стоимость нефти в России сейчас?