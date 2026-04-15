Росія продає менше нафти, а заробляє більше: яку стратегію обрав Кремль

Вартість енергоносіїв зростає. Ціни на нафту стрімко збільшились після початку конфлікту на Близькому Сході. Цією ситуацією скористався Кремль.

Як Росія виграє від зростання цін на нафту?

Сьогодні вартість російської еталонної марки Urals продовжує перебувати на високому рівні – 117,46 долара за барель, повідомляє видання Trading Economics.

Потрібно розуміти, що ціна Urals зростає 6 тиждень підряд. Це сприяє збільшенню фінансових надходжень Кремля, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Наразі Росія зменшує знижки чи прибирає їх зовсім при експорті нафти. Нагадаємо, Москва надавала дисконти аби хоч якось реалізовувати свою сировину.

Як показує статистика, експортні ціни на російську нафту Urals зросли так:

з Балтійського регіону збільшились на 10,1 долара, сягнувши – 95,83 долара за барель;

з Чорного моря – 94,18 долара за барель.

У середньому за 4 тижні валова вартість експорту Москви зросла до 2,12 мільярда доларів на тиждень за 28 днів до 12 квітня з переглянутих 2,07 мільярда доларів за період до 5 квітня. Це вивело його до нового максимуму за період з червня 2022 року, причому чергове зростання цін більш ніж компенсувало падіння потоків,

– вказує видання.

Зауважимо, такому стрімкому зростанню прибутків Росії сприяло рішення США частково скасувати санкції проти російської нафти. Ці послаблення діяли протягом місяця. Нагадаємо, американський уряд дозволив купівлю російської нафти, що перебувала в морі. Таким чином американський уряд прагнув зменшити ціни на енергоносії.

Водночас Україна дещо ослабила можливості Росії. Йдеться про українські атаки по російській нафтовій інфраструктурі.

Як Україна впливає на можливості Росії?

Експорт з ключового російського порту на Чорному морі зупинився. Цьому сприяли атаки України.

Водночас нещодавно поставки з балтійського порту Усть-Луга відновилися. Саме його атакували українські сили протягом останніх декількох тижнів. А чорноморський порт в Новоросійську зупинився. Значна його частина залишається непрацюючою саме через удар українських сил.

Важливо! Середньотижневий обсяг російських постачань за останні 4 тижні знизився до 3,22 мільйона барелів на день. Це найнижчий показник з серпня.