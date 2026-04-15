Що відомо про постачання російської нафти на Кубу?

Росія уже постачала нафту на Кубу, повідомляє Reuters.

Майже 2 тижні тому Москва відправила на Кубу танкер. Там заходилось приблизно 700 000 барелів сирої нафти, повідомляє Reuters.

Ми відправили перший танкер зі 100 000 тонн (700 000 барелів) нафти на Кубу. Звичайно, цього, ймовірно, вистачить на пару місяців – я не спеціаліст. Але я не маю жодних сумнівів, що ми продовжуватимемо надавати таку допомогу, і що Китай, звичайно, також продовжуватиме брати участь у цій співпраці,

– вказує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Цікавою у цьому випадку є ситуація з обмеженнями США. Адже на початку Трамп погрожував ввести тарифи проти всіх, хто планує постачати нафту на Кубу. Таким чином американський президент прагнув чинити тиск на кубинський уряд.

Згодом США дозволили Росії відправити партію нафти на Кубу. Це рішення пояснюється намаганням підтримати кубинське населення.

Важливо! США розглядають можливість дозволити подальше постачання нафти з Росії на Кубу. Проте дозвіл на кожне таке надходження розглядатиметься в індивідуальному порядку.

Яка ситуація з нафтою на Кубі?