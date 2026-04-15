Как Россия выигрывает от роста цен на нефть?

Сегодня стоимость российской эталонной марки Urals продолжает находиться на высоком уровне – 117,46 доллара за баррель, сообщает издание Trading Economics.

Нужно понимать, что цена Urals растет 6 неделю подряд. Это способствует увеличению финансовых поступлений Кремля, сообщает Bloomberg.

Важно! Сейчас Россия уменьшает скидки или убирает их совсем при экспорте нефти. Напомним, Москва предоставляла дисконты чтобы хоть как-то реализовывать свое сырье.

Как показывает статистика, экспортные цены на российскую нефть Urals выросли так:

  • из Балтийского региона увеличились на 10,1 доллара, достигнув – 95,83 доллара за баррель;
  • с Черного моря – 94,18 доллара за баррель.

В среднем за 4 недели валовая стоимость экспорта Москвы выросла до 2,12 миллиарда долларов в неделю за 28 дней до 12 апреля с пересмотренных 2,07 миллиарда долларов за период до 5 апреля. Это вывело его к новому максимуму за период с июня 2022 года, причем очередной рост цен более чем компенсировал падение потоков,
– указывает издание.

Заметим, такому стремительному росту доходов России способствовало решение США частично отменить санкции против российской нефти. Эти послабления действовали в течение месяца. Напомним, американское правительство разрешило покупку российской нефти, находившейся в море. Таким образом американское правительство стремилось уменьшить цены на энергоносители.

В то же время Украина несколько ослабила возможности России. Речь идет об украинских атаках по российской нефтяной инфраструктуре.

Как Украина влияет на возможности России?

  • Экспорт из ключевого российского порта на Черном море остановился. Этому способствовали атаки Украины.

  • В то же время недавно поставки из балтийского порта Усть-Луга возобновились. Именно его атаковали украинские силы в течение последних нескольких недель. А черноморский порт в Новороссийске остановился. Значительная его часть остается неработающей именно из-за удара украинских сил.

Важно! Средненедельный объем российских поставок за последние 4 недели снизился до 3,22 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с августа.