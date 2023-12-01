Дія санкцій
Упродовж року дохід найбільших російських виробників нафти та природного газу зменшився на 41%. Це пов'язано зі зменшенням обсягів експорту та ціни на паливо.
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Середні ціни на російську нафту марки Urals впали на 26%, а експорт через мережу нафтопроводів монополії "Транснефть" скоротився на 8%, порівняно з першими дев'ятьма місяцями минулого року.
Російська економіка зазнає впливу санкцій, однак долає тиск краще, ніж очікувалося спочатку.
Проблеми з платежами
Минулого року США, інші країни "Великої сімки" (G7) та Австралія встановили обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Російським виробникам нафти довелося перенаправити свої постачання з традиційних ринків Європи в Китай та Індію, що призвело до труднощів у розрахунках.
Наприклад, торгівля з Індією ускладнюється, бо країна захотіла розраховуватися за сировину рупіями після того, як Захід відмовився від російської нафти через санкції. А Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.
Частково розв'язати конфлікт допомогла комбінована оплата за вантажі з нафтою. Їх оплачували поєднанням китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США.
Частка юаню зростає
Частка китайського юаня у платежах за весь російський експорт зросла до 35% у вересні, порівняно з 13% у січні, тоді як частка рубля залишалася "значною" на рівні 39% у вересні.
Крім того, на внутрішньому валютному ринку в серпні відбувся сплеск валютної ліквідності, оскільки курс рубля опустився до понад 100 за долар.