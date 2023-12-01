Дія санкцій

Упродовж року дохід найбільших російських виробників нафти та природного газу зменшився на 41%. Це пов'язано зі зменшенням обсягів експорту та ціни на паливо.

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Середні ціни на російську нафту марки Urals впали на 26%, а експорт через мережу нафтопроводів монополії "Транснефть" скоротився на 8%, порівняно з першими дев'ятьма місяцями минулого року.

Російська економіка зазнає впливу санкцій, однак долає тиск краще, ніж очікувалося спочатку.

Важливо! Міністерство фінансів Росії тепер передбачає, що дефіцит бюджету цього року становитиме приблизно 1% від валового внутрішнього продукту (ВВП), порівняно з попередніми 2%.

Проблеми з платежами

Минулого року США, інші країни "Великої сімки" (G7) та Австралія встановили обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Російським виробникам нафти довелося перенаправити свої постачання з традиційних ринків Європи в Китай та Індію, що призвело до труднощів у розрахунках.

Наприклад, торгівля з Індією ускладнюється, бо країна захотіла розраховуватися за сировину рупіями після того, як Захід відмовився від російської нафти через санкції. А Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.

Частково розв'язати конфлікт допомогла комбінована оплата за вантажі з нафтою. Їх оплачували поєднанням китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США.

Частка юаню зростає

Частка китайського юаня у платежах за весь російський експорт зросла до 35% у вересні, порівняно з 13% у січні, тоді як частка рубля залишалася "значною" на рівні 39% у вересні.

Цікаво! Зміни в пунктах призначення, торговельних потоках і системах розрахунків призвели до того, що отримання платежів за сирову нафту й нафтопродукти займає більше часу.

Крім того, на внутрішньому валютному ринку в серпні відбувся сплеск валютної ліквідності, оскільки курс рубля опустився до понад 100 за долар.