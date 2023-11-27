Валютні колізії

Десятиліттями долар США був валютою міжнародної торгівлі нафтою, і спроби знайти альтернативу не вдавалися через труднощі конвертації, а також політичні перешкоди. Індія захотіла розраховуватися за сировину рупіями після того, як Захід відмовився від російської нафти через санкції.

Читайте також Три перспективні сектори економіки, які можуть принести дохід кожному

Відтак, російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку, що він не прийматиме цю валюту. Анонімні джерела повідомили, що Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.

Зауважте! Приблизно в середині серпня щонайменше дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів, що перевозили до мільйона тонн нафти в Індію.

Тимчасове рішення

Частково розв'язати конфлікт допомогла комбінована оплата за вантажі з нафтою. Їх оплачували поєднанням китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США.

Проблемою залишається пошук життєздатної альтернативи долара. Це також стосується покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими імпортерами російської нафти.

Майбутні прогнози

Проблеми, ймовірно, ускладнюватимуться, оскільки посилиться контроль за торгівлею. За останні тижні Вашингтон наклав перші санкції на власників танкерів, що перевозять російську нафту, ціна якої перевищує західну ціну. Це перше застосування обмеження з моменту його введення наприкінці минулого року.

Після того, як Захід запровадив санкції проти Росії в лютому минулого року, Росія відійшла від операцій у доларах і євро, і стала більш відмежованою від міжнародної банківської системи.

Цікаво! Нині менш як 10% російського видобутку, тобто приблизно 9 мільйонів барелів нафти на день продається в доларах і євро.

Російський центральний банк не може працювати в доларах через санкції. Джерела Reuters кажуть, що в перші місяці цього року Індія заборгувала Росії близько 40 мільярдів доларів за нафту та інші поставки. Однак, станом на зараз, сума боргу значно знизилася.

Експорт, імпорт і проблема валюти

Індія заохочує витрачати рупії на своїй території та ввела штрафні курси обміну на конвертацію рупій в інші валюти, які іноді становлять понад 10% конвертованої суми.

Ситуація могла б змінитися, якби Росія імпортувала з Індії більше товарів, за які можна було б розплачуватися в рупіях. Натомість Індія імпортувала більше з Росії, тоді як країна-агресор була основним імпортером автомобілів, обладнання та інших товарів з Китаю.

Важливо! Імпорт Індії з Росії у квітні-вересні досяг 30,4 мільярда доларів, а дефіцит торгівлі з Москвою збільшився до 28,4 мільярда доларів порівняно з приблизно 17 мільярдів доларів за аналогічний період минулого року.

Найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp намагається врегулювати деякі платежі, в основному за купівлю російського легкого малосірчистого сорту нафти "Сокіл" із проєкту Сахалін-1. Однак, так і не зміг сплатити постачання, оскільки компанія-постачальник ще не відкрила рахунок у дирхамах ОАЕ для отримання оплати.

Юань в пріоритеті

Російські чиновники та керівники нафтової промисловості змушують індійських покупців платити китайськими юанями, які для Росії є більш корисною валютою.

Для Індії використання валюти регіонального конкурента є дуже чутливим. Попри це, індійські приватні нафтопереробники повернулися на юань через відсутність інших варіантів.

Нафтопереробні підприємства індійських штатів перейшли на дирхам ОАЕ, але це ускладнилося додатковими кліринговими вимогами.

До слова! Щонайменше два банки ОАЕ запровадили декларації про дотримання цінової межі для клієнтів, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, нафтопродуктами та сировинними товарами.