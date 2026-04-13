В Угорщині відбулась зміна влади внаслідок виборів. Проте Будапешт не буде відмовлятися від енергоносїів з Росії. Проте країна планує купувати нафту і газ із якомога більшої кількості джерел.

Чи буде Угорщина й надалі покупцем російської нафти?

Всі причини озвучив лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр.

Петер Мадяр Лідер угорської партії "Тиса", майбутній прем'єр країни "Нафтопровід "Дружба" та те, що там сталося, свідчить про загрозу для енергопостачання Угорщини. Або ж те, що відбувається в Тегерані, в Ірані, – це також загрожує нашому енергопостачанню. Тому в інтересах Угорщини – максимально диверсифікувати наш енергетичний баланс та енергопостачання.

Він відзначив потребу у розбудові транскордонних потужностей та підписанні міжнародних договорів від імені Угорщини або компанії MOL. Таким чином, Будапешт зможе купувати енергоносії зі Сходу, Півдня, Заходу чи Півночі – для забезпечення угорських домогосподарств і компаній.

Росія буде поруч, Угорщина буде поруч. Тому ми намагатимемося диверсифікувати постачання,

– додав Мадяр.

Він наголосив, що Угорщина хоче купувати нафту дешево та надійно. Ба більше, він також висловився щодо санкцій ЄС.

Іноді санкції послаблюють, адже інакше світова економіка може обвалитися, а країни – збанкрутувати через нестачу нафти. Але щойно війна закінчиться – а ми сподіваємося, що переговори будуть успішними і це станеться скоро – Європа одразу ж скасує санкції,

– зазначив Петер Мадяр.

Він також заявив, що розуміє "моральні питання чи питання принципів", та буде захищати права людини настільки, наскільки це можливо, але не хоче "стріляти собі в ногу".

Нагадаємо! Очільник Нафтогазу Сергій Корецький раніше повідомляв, що компанія Нафтогаз спільно з керівництвом Укртранснафти детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу Дружба. Крім того, їм розповіли про поточний стан справ та презентували системний план відбудови.

