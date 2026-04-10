Про це повідомляє Reuters.
Чому США йдуть на поступки Росії?
Як зазначають джерела Reuters, такі дії Вашингтона є частиною зусиль зі стримування світових цін на енергоносії на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США з середини березня цього року дозволяло закупівлю російської нафти та нафтопродуктів завдяки 30-денному "винятку", термін дії якого спливає 11 квітня.
Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявляв, що цей крок може торкнутися 100 мільйонів барелів російської нафти – це майже дорівнює добовому обсягу світового видобутку.
Як повідомило одне з джерел, міністр фінансів США Скотт Бессент 9 квітня зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, щоб обговорити продовження цього дозволи, і вони дійшли висновку, що це "доцільно". Водночас представники Білого дому та Мінфіну не прокоментували цю інформацію.
Журналісти зазначають, що ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове перекриття Ормузької протоки – через неї раніше щодня транспортували близько 20% світових обсягів нафти й газу. Зростання вартості пального також стала серйозною проблемою для Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.
Як Сили оборони запроваджують власні "санкції"?
Зростання цін на нафту могло дати Росії додатковий запас міцності, але саме в цей момент Сили оборони України почали серйозно бити по нафтопереробці, портах і перевалці російської нафти. Як пояснив експерт з енергетики Володимир Омельченко, зараз для Кремля важливо не лише те, скільки коштує барель, а й чи може Росія взагалі вивозити нафту через свої ключові експортні точки.
Саме тому, як пояснив Омельченко, основний удар має йти по терміналах, через які Москва заробляє на війну. Йдеться про Приморськ, Усть-Лугу та Шесхаріс. Перші два термінали працюють на Балтиці, Шесхаріс – на Чорному морі.
Українські сили вже досягли результатів: Усть-Луга повністю зупинилася, у Приморську виникли великі проблеми, а удари по Шесхарісу теж зіграли свою роль в обмеженні російських прибутків.