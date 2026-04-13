Будет ли Венгрия и в дальнейшем покупателем российской нефти?
Все причины озвучил лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Читайте также Россия и Венгрия взаимосвязаны: Мадьяр заявил о продолжении сотрудничества с Кремлем
"Нефтепровод "Дружба" и то, что там произошло, свидетельствует об угрозе для энергоснабжения Венгрии. Или же то, что происходит в Тегеране, в Иране, – это также угрожает нашему энергоснабжению. Поэтому в интересах Венгрии – максимально диверсифицировать наш энергетический баланс и энергоснабжения.
Он отметил потребность в развитии трансграничных мощностей и подписании международных договоров от имени Венгрии или компании MOL. Таким образом, Будапешт сможет покупать энергоносители с Востока, Юга, Запада или Севера – для обеспечения венгерских домохозяйств и компаний.
Россия будет рядом, Венгрия будет рядом. Поэтому мы будем пытаться диверсифицировать поставки,
– добавил Мадьяр.
Он отметил, что Венгрия хочет покупать нефть дешево и надежно. Более того, он также высказался относительно санкций ЕС.
Иногда санкции ослабляют, ведь иначе мировая экономика может обвалиться, а страны – обанкротиться из-за недостатка нефти. Но как только война закончится – а мы надеемся, что переговоры будут успешными и это произойдет скоро – Европа сразу же отменит санкции,
– отметил Петер Мадьяр.
Он также заявил, что понимает "моральные вопросы или вопросы принципов", и будет защищать права человека настолько, насколько это возможно, но не хочет "стрелять себе в ногу".
Напомним! Глава Нафтогаза Сергей Корецкий ранее сообщал, что компания Нафтогаз совместно с руководством Укртранснафты подробно проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода Дружба. Кроме того, им рассказали о текущем состоянии дел и представили системный план восстановления.
Что еще следует знать о нефти?
- Сейчас Россия действительно зарабатывает большие средства на экспорте нефти. Это самые большие суммы с начала вторжения россиян в Украину (начало 2022 года).
- Таким образом, война в Иране оставила Кремль победителем. Москва сможет получить в апреле миллиарды долларов на фоне нефтяного кризиса.