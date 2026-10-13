Скільки тепер коштує перевезення

На початку жовтня тарифи на транспортування російської Urals із західних портів до Індії сягнули історичних максимумів, повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів та представників судноплавної галузі. За підрахунками агентства, доставлення сировини до Азії нині коштує близько 30 доларів за барель або більше, зокрема:

із Чорного моря до Індії перевезення партії "чорного золота" танкером класу Suezmax подорожчало до 27 – 30 мільйонів доларів за рейс проти приблизно 19 мільйонів у вересні;

із Балтійського моря до західного узбережжя Індії вартість транспортування на судні Aframax зросла до 21 – 23 мільйонів доларів порівняно з 13 – 16 мільйонами місяцем раніше.

Водночас окремі судновласники уже пропонують ставки, що наближаються до 25 мільйонів доларів за рейс із Балтики.



Росія є головним постачальником сирої нафти до Індії / Інфографіка Bloomberg, дані Kpler

Нагадаємо, після переорієнтації російського енергетичного експорту у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем сорту Urals, який постачають морем. Однак останнім часом обсяги закупівель помітно скорочуються, а місцевим нафтопереробникам дедалі складніше забезпечувати стабільні надходження сировини.

Серед головних причин – посилення конкуренції з боку Китаю, а також перебої з відвантаженнями безпосередньо з Росії. Наприклад, через регулярні атаки дронів постачання з порту Новоросійська скоротилося приблизно вдвічі.