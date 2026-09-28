Що сталося з російською нафтою

Третій за величиною імпортер нафти у світі може "недоотримати" сировину з країни-агресорки вже в жовтні – листопаді. Як пише Reuters із посиланням на чотири джерела у сфері торгівлі, на постачання одночасно тиснуть два ключові чинники.

По-перше, скорочення російського експорту – зокрема, відвантаження з чорноморського порту Новоросійськ впали приблизно вдвічі через регулярні атаки дронів.

По-друге, посилення конкуренції з боку Китаю, який наростив закупівлі на тлі обмеженого постачання із Близького Сходу.

Попит з боку Китаю останнім часом дуже високий – покупці звідти готові бронювати партії заздалегідь і платити вищу ціну, аніж індійські НПЗ,

– поділилося з журналістами джерело.

Нагадаємо, Індія стала головним покупцем нафти Urals, яку постачають морем, після переорієнтації торгівлі у 2022 році. Тепер же обсяги сировини, що надходять до південноазійської країни, помітно зменшуються: у вересні вони можуть опуститися до найнижчого рівня з квітня – 1,75 мільйона барелів на добу.

Цікаво, що напередодні російський посол Денис Аліпов заявляв, що Кремль готовий забезпечувати Індію необхідною кількістю "чорного золота" для покриття її енергетичних потреб. Однак тепер НПЗ змушені шукати дорожчу заміну – зокрема, нафту Murban з ОАЕ, а також сорт Basrah з Іраку та партії з Анголи.



Росія є головним постачальником сирої нафти до Індії / Інфографіка Bloomberg, дані Kpler