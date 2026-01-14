Вартість російської нафти летить вниз: скільки вона коштує зараз
- Ціна нафти Urals впала на 41% з початку 2025 року, досягнувши мінімуму з травня 2020 року.
- Санкції призвели до значного дисконту на нафту Urals.
Російська еталонна марка нафти Urals відчутно впала в ціні торік. Ще в грудні вона коштувала 39,18 за барель. В листопаді ж ця марка мала ціну – 44,87 долара за барель.
Як змінювалась ціна на російську нафту?
З початку 2025 року ця нафта впала в ціні на 41%, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.
Важливо! Ціна Urals сягнула мінімуму з травня 2020 року. Тоді через пандемію ковіду, нафтовий ринок пережив значну кризу.
За одинадцять місяців минулого року збори від нафти та газу скоротилися на 22,4% рік до року, і за підсумками року будуть на мінімумі з 2020 року. Бюджет Росії на 2026 рік зверстаний, виходячи з прогнозу середньорічної ціни нафти 59 доларів за барель,
– повідомляє українська розвідка.
Саме санкції спричинили таке падіння ціни на російську нафту:
- у портах Балтійського моря дисконт сягав 28 доларів за барель до Brent;
- у Чорному морі – 26 доларів.
Важливо! Зараз ціна російської нафти Urals на майже 20 доларів нижча ніж значення, закладене в бюджет.
Ситуація з нафтогазовими доходами Росії така:
- з січня по листопад торік федеральна скарбниця Росії втратила кожен п'ятий рубль нафтогазових доходів;
- а в грудні цей спад прискорився і сягнув 49% у річному вираженні.
Що найбільше зараз впливає на російську нафту?
США впровадили санкції проти російських нафтових компаній. Йдеться саме про гігантів "Роснефть"та "Лукойл". Ці обмеження вплинули на експорт російської нафти. Адже багато країн, що купували продукцію з Росії, почали відмовлятися від неї, остерігаючись вторинних обмежень. Наприклад, закупівлі російської нафти припинили покупці з Китаю та Індії.
Також на нафту впливають атаки України по російських НПЗ. Нагадаємо, українські сили до того ж "б'ють" по важливій нафтовій інфраструктурі Росії.