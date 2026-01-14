Российская эталонная марка нефти Urals ощутимо упала в цене в прошлом году. Еще в декабре она стоила 39,18 за баррель. В ноябре же эта марка имела цену – 44,87 доллара за баррель.

Как менялась цена на российскую нефть?

С начала 2025 года эта нефть упала в цене на 41%, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

Важно! Цена нефти Urals достигла минимума с мая 2020 года. Тогда из-за пандемии ковида, нефтяной рынок пережил значительный кризис.

За ‍одиннадцать месяцев прошлого года сборы от нефти и газа сократились на 22,4% год к году, и по итогам года будут на минимуме с 2020 года. Бюджет России на 2026 год сверстан, исходя из прогноза среднегодовой цены нефти 59 долларов за баррель,

– сообщает украинская разведка.

Именно санкции вызвали такое падение цены на российскую нефть:

в портах Балтийского моря дисконт достигал 28 долларов за баррель к Brent;

в Черном море – 26 долларов.

Важно! Сейчас цена российской нефти Urals почти на 20 долларов ниже, чем значение, заложенное в бюджет.

Ситуация с нефтегазовыми доходами России такова:

с января по ноябрь прошлого года федеральная казна России потеряла каждый пятый рубль нефтегазовых доходов;

а в декабре этот спад ускорился и достиг 49% в годовом выражении.

Что больше всего сейчас влияет на российскую нефть?