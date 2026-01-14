Стоимость российской нефти летит вниз: сколько она стоит сейчас
- Цена нефти Urals упала на 41% с начала 2025 года, достигнув минимума с мая 2020 года.
- Санкции привели к значительному дисконту на нефть Urals.
Российская эталонная марка нефти Urals ощутимо упала в цене в прошлом году. Еще в декабре она стоила 39,18 за баррель. В ноябре же эта марка имела цену – 44,87 доллара за баррель.
Как менялась цена на российскую нефть?
С начала 2025 года эта нефть упала в цене на 41%, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.
Важно! Цена нефти Urals достигла минимума с мая 2020 года. Тогда из-за пандемии ковида, нефтяной рынок пережил значительный кризис.
За одиннадцать месяцев прошлого года сборы от нефти и газа сократились на 22,4% год к году, и по итогам года будут на минимуме с 2020 года. Бюджет России на 2026 год сверстан, исходя из прогноза среднегодовой цены нефти 59 долларов за баррель,
– сообщает украинская разведка.
Именно санкции вызвали такое падение цены на российскую нефть:
- в портах Балтийского моря дисконт достигал 28 долларов за баррель к Brent;
- в Черном море – 26 долларов.
Важно! Сейчас цена российской нефти Urals почти на 20 долларов ниже, чем значение, заложенное в бюджет.
Ситуация с нефтегазовыми доходами России такова:
- с января по ноябрь прошлого года федеральная казна России потеряла каждый пятый рубль нефтегазовых доходов;
- а в декабре этот спад ускорился и достиг 49% в годовом выражении.
Что больше всего сейчас влияет на российскую нефть?
США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Речь идет именно о гигантах "Роснефть" и "Лукойл". Эти ограничения повлияли на экспорт российской нефти. Ведь многие страны, что покупали продукцию из России, начали отказываться от нее, опасаясь вторичных ограничений. Например, закупки российской нефти прекратили покупатели из Китая и Индии.
Также на нефть влияют атаки Украины по российским НПЗ. Напомним, украинские силы к тому же "бьют" по важной нефтяной инфраструктуре России.