Як змінювалась ціна на російську нафту?

З початку 2025 року ця нафта впала в ціні на 41%, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

Важливо! Ціна Urals сягнула мінімуму з травня 2020 року. Тоді через пандемію ковіду, нафтовий ринок пережив значну кризу.

За ‍одинадцять місяців минулого року збори від нафти та газу скоротилися на 22,4% рік ‍до року, і за підсумками року будуть на мінімумі з 2020 року. Бюджет Росії на 2026 рік зверстаний, виходячи з прогнозу середньорічної ціни нафти 59 доларів за барель,

– повідомляє українська розвідка.

Саме санкції спричинили таке падіння ціни на російську нафту:

у портах Балтійського моря дисконт сягав 28 доларів за барель до Brent;

у Чорному морі – 26 доларів.

Важливо! Зараз ціна російської нафти Urals на майже 20 доларів нижча ніж значення, закладене в бюджет.

Ситуація з нафтогазовими доходами Росії така:

з січня по листопад торік федеральна скарбниця Росії втратила кожен п'ятий рубль нафтогазових доходів;

а в грудні цей спад прискорився і сягнув 49% у річному вираженні.

Що найбільше зараз впливає на російську нафту?