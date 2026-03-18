Що відомо про танкер з російською нафтою, що прямує до Індії?

Така ситуація стала наслідком того, що Індія почала збільшувати обсяги імпорту російської нафти, повідомляє Bloomberg.

Індія ухвалила рішення про збільшення імпорту російської нафти на фоні дозволу США. Нагадаємо, американські урядовці послабили санкції проти сировини з Росії на 30 днів.

Як відомо, індійські НПЗ закупили приблизно 30 мільйонів барелів російської нафти протягом тижня. Таким чином країна намагалася уникнути наслідків дефіциту через події на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Aqua Titan має прибути до Нью-Мангалуру 21 березня з вантажем Urals, який було завантажено з порту Балтійського моря наприкінці січня. Судно Aframax спочатку сигналізувало китайський порт Річжао як пункт призначення, перш ніж розвернутися у водах Південно-Східної Азії в середині березня,

– йдеться у повідомленні.

За даними Vortexa Ltd, як мінімум 7 танкерів з російською нафтою змінили кінцевий пункт призначення. Просто посеред рейсу, вони перестали прямувати в Китай і тепер рухаються у сторону Індії.

Цікавою є і ситуація з казахстанською нафтою. Як вказує Kpler, танкер, що перевозить CPC Blend, відплив з Новоросійська і на початку березня розвернувся. Зараз він прямує до Індії.

