Один з найбільших нафтових імпортерів у світі купує нафту з Росії
- Індія у березні імпортувала 4,5 мільйона барелів сирої нафти на день, з яких 2,25 мільйона барелів були з Росії.
- Частка близькосхідної нафти в імпорті Індії знизилася до 26,3%.
В березні імпорт нафти до Індії скоротився. Водночас країна продовжує активно закуповувати цю сировину. Значна частина поставок відбувається саме з Росії.
Що відомо про імпорт російської нафти Індією?
Індія сильно постраждала від війни на Близькому Сході. Адже раніше вона отримувала значну частину нафти з цього регіону, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Саме Індія є 3 по величині імпортером нафти у світі.
Як відомо, у березні ситуація з імпортом до Індії у цифрах виглядала так:
- у березні Індією було імпортовано приблизно 4,5 мільйона барелів сирої нафти на день;
- імпорт російської нафти до Індії, фактично, подвоївся, він склав орієнтовно – 2,25 мільйона барелів на добу;
- а от постачання з Близького Сходу скоротилось на 6,1% і сягало – 1,18 мільйона барелів на добу.
Важливо! Частка близькосхідної сировини в імпорті сирої нафти Індії знизилася до рекордно низького рівня у березні. Вона склала – 26,3%.
Росія продовжувала залишатися головним постачальником нафти до Індії в березні, тоді як Саудівська Аравія витіснила Ірак, вийшовши на друге місце. Ангола посіла третє місце, оскільки індійські нафтопереробні заводи збільшили імпорт з Африки, щоб замінити постачання з Близького Сходу, за нею йдуть ОАЕ та Ірак,
– вказує видання.
Зауважимо, таке збільшення імпорту російської нафти Індією пов'язане саме з тим, що США дали дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі. Це рішення було чинне протягом місяця. Проте нещодавно його продовжили ще на 30 днів, повідомляє Reuters.
Коли відкриється Ормузька протока для постачання нафти?
Наразі невідомо, коли буде розблокована Ормузька протока. Минулої п'ятниці Іран заявив про її відкриття. Згодом Тегеран скасував це рішення. Річ у тім, що США продовжують блокаду іранських портів. Завдяки цьому Вашингтон намагається тиснути на іранський уряд.
Спочатку Іран повністю відмовився від подальших переговорів з США. Згодом він змінив своє рішення. Як відомо, США вже відправили делегацію у Пакистан.