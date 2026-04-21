Один з найбільших нафтових імпортерів у світі купує нафту з Росії

В березні імпорт нафти до Індії скоротився. Водночас країна продовжує активно закуповувати цю сировину. Значна частина поставок відбувається саме з Росії.

Що відомо про імпорт російської нафти Індією?

Індія сильно постраждала від війни на Близькому Сході. Адже раніше вона отримувала значну частину нафти з цього регіону, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Саме Індія є 3 по величині імпортером нафти у світі.

Як відомо, у березні ситуація з імпортом до Індії у цифрах виглядала так:

у березні Індією було імпортовано приблизно 4,5 мільйона барелів сирої нафти на день;

імпорт російської нафти до Індії, фактично, подвоївся, він склав орієнтовно – 2,25 мільйона барелів на добу;

а от постачання з Близького Сходу скоротилось на 6,1% і сягало – 1,18 мільйона барелів на добу.

Важливо! Частка близькосхідної сировини в імпорті сирої нафти Індії знизилася до рекордно низького рівня у березні. Вона склала – 26,3%.

Росія продовжувала залишатися головним постачальником нафти до Індії в березні, тоді як Саудівська Аравія витіснила Ірак, вийшовши на друге місце. Ангола посіла третє місце, оскільки індійські нафтопереробні заводи збільшили імпорт з Африки, щоб замінити постачання з Близького Сходу, за нею йдуть ОАЕ та Ірак,

– вказує видання.

Зауважимо, таке збільшення імпорту російської нафти Індією пов'язане саме з тим, що США дали дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі. Це рішення було чинне протягом місяця. Проте нещодавно його продовжили ще на 30 днів, повідомляє Reuters.

