Попри всі санкції: ця країна збільшувала імпорт нафти з Росії
- Китай збільшив імпорт російської нафти на 4,88% у листопаді, порівняно з 2024 роком, через здешевшання продукту.
- Росія надає знижки на нафту для Китаю, наприклад, ESPO продається дешевше на 5-6 доларів за барель, порівняно з Brent.
Протягом листопада Китай імпортував на 4,88% більше сирої нафти у порівнянні з 2024 роком. Зокрема добові обсяги постачання зараз на найвищому рівні з серпня 2023.
Що відом про імпорт російської нафти Китаєм?
Імпорт російської нафти в Китай зріс внаслідок здешевшання продукту. Такі зміни стали результатом санкцій, що були впроваджені проти Ірану та Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
За даними Генеральної митної адміністрації, найбільший імпортер нафти у світі в листопаді імпортував 50,89 мільйона метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,38 мільйона барелів на добу, що на 5,24% більше, ніж у жовтні,
– наголошує видання.
Зверніть увагу! З початку року і до листопада імпорт Китаю з Росії сягнув 521,87 мільйона тонн сирої нафти. Для розуміння, це на 3,2% більше ніж торік.
Росія була змушена впровадити через санкції, знижки для Китаю. Наприклад, російська нафта ESPO наразі продається дешевше на 5 – 6 доларів за барель, якщо порівнювати з ціною Brent, повідомляє Reuters.
Наразі це найбільша знижка, яка була помічена раніше. Для порівняння, ще у жовтні максимальний дисконт складав 0,5 – 1 долар за барель.
Чи вплинули на рівень імпорту російської нафти в Китай санкції?
Попри те, що Росія збільшує знижку, деякі вантажі російської нафти досі не були продані. Йдеться про ті завантаження, які були здійснені у грудні.
Знижки на російську нафту в Китаї зросли через падіння попиту після того, як державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через західні санкції, а приватні гравці почали обережніше ставитися до джерел постачання сировини,
– повідомило видання Reuters.
Чому для Росії проблематично імпортувати нафту у грудні 2025?
США впровадили санкції проти Роснєфті та "Лукойла". Ці обмеження вплинули на рівень постачання нафти в Китай та Індію. Річ у тім, що при недотриманні санкцій, США пообіцяли рішучу відповідь. До цих обмежень "доєдналися" і інші країни.
Доходи Росії від нафти та газу сильно скоротились. За листопад вони зменшились на 35%. Така ситуація, у тому числі, виникла через санкції.