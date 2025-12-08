Попри всі санкції: ця країна збільшувала імпорт нафти з Росії

Протягом листопада Китай імпортував на 4,88% більше сирої нафти у порівнянні з 2024 роком. Зокрема добові обсяги постачання зараз на найвищому рівні з серпня 2023.

Що відом про імпорт російської нафти Китаєм?

Імпорт російської нафти в Китай зріс внаслідок здешевшання продукту. Такі зміни стали результатом санкцій, що були впроваджені проти Ірану та Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Союзниці Росії подають в суд: план відмови ЄС від російської нафти під загрозою

За даними Генеральної митної адміністрації, найбільший імпортер нафти у світі в листопаді імпортував 50,89 мільйона метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,38 мільйона барелів на добу, що на 5,24% більше, ніж у жовтні,

– наголошує видання.

Зверніть увагу! З початку року і до листопада імпорт Китаю з Росії сягнув 521,87 мільйона тонн сирої нафти. Для розуміння, це на 3,2% більше ніж торік.

Росія була змушена впровадити через санкції, знижки для Китаю. Наприклад, російська нафта ESPO наразі продається дешевше на 5 – 6 доларів за барель, якщо порівнювати з ціною Brent, повідомляє Reuters.

Наразі це найбільша знижка, яка була помічена раніше. Для порівняння, ще у жовтні максимальний дисконт складав 0,5 – 1 долар за барель.

Чи вплинули на рівень імпорту російської нафти в Китай санкції?

Попри те, що Росія збільшує знижку, деякі вантажі російської нафти досі не були продані. Йдеться про ті завантаження, які були здійснені у грудні.

Знижки на російську нафту в Китаї зросли через падіння попиту після того, як державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через західні санкції, а приватні гравці почали обережніше ставитися до джерел постачання сировини,

– повідомило видання Reuters.

Чому для Росії проблематично імпортувати нафту у грудні 2025?